Yerson Mosquera, de ver en TV los juegos de Selección Colombia a vestirse de amarillo, azul y rojo

Yerson Mosquera, actual futbolista del Cincinnati FC de Estados Unidos, charló en exclusiva con Gol Caracol para la sección 'embajador de la semana', y se refirió lo que fue su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores, luego de su paso por el Wolverhampton de Inglaterra, donde no logró tener continuidad, al punto de tomar la difícil decisión de arribar a territorio norteamericano, fútbol en el que encontró su mejor versión y, siendo figura, se robó las miradas de Néstor Lorenzo, quien no dudó en llamarlo por primera vez al conjunto ‘Tricolor’.

Sin embargo, su vida siempre estuvo llena de complejas situaciones que lo hicieron pensar más de dos veces, referente a lo que sería su carrera futbolística, tal caso como el de su salida del Wolves, en donde, tenía el privilegio de competir en el fútbol inglés, eso sí, con reducidas oportunidades de participar en cancha: “Para nadie es un secreto la Premier League es la liga más importante del mundo y cambiarla por la MLS, es una decisión bastante complicada, pero tú lo piensas y creo que me basé más en lo que me pudiera servir, que es la parte competitiva; aquí tienen buenos clubes, buenos jugadores, se preparan bien y es una liga en la cual yo me iba a venir a enfrentar con grandes retos”.

A pesar de su estadía que, como él mismo lo manifestó, es a préstamo, ya que sus derechos pertenecen todavía al Wolverhampton, el buen ambiente nunca falta en el camerino del conjunto americano, donde ya ha logrado contactar con Santiago Arias: “He podido compartir palabras con él, hemos tenido la oportunidad de compartir, ha sido un gran ejemplo a seguir, una gran persona”.

“Santi siempre trata de ayudarte, de estar ahí pendiente para hacer que las cosas salgan mejor y bueno, eso al final te ayuda para mejorar, porque es un compatriota y eso es importante tener alguien de tu mismo país en el mismo club”, indicó Yerson.

Publicidad

Sumado a eso, Mosquera se mostró contento por la oportunidad futbolística que ha tenido en Cincinnati FC, club en el que también ha podido demostrar condiciones y ser importante con goles y asistencias en la línea ofensiva de la escuadra estadounidense: “Ellos están contentos por la por la labor que he venido realizando, por la ayuda que les he brindado, saben de la calidad de persona que soy, de la calidad de jugador que puedo llegar a ser y eso es importante porque al final sí puedo sumarle algo al club o al grupo lo voy a hacer”.

Yerson Mosquera, actual jugador del Cincinnati FC de Estados Unidos. Foto: Nur Photo.

Referente a su complejo paso por la Premier League, donde no sumó muchos minutos con el Woves, el futbolista colombiano explicó que, a pesar de una compleja etapa en su vida, sirvió para crecer: “Fue una etapa difícil en donde pasé muchas cosas, pero al final te ayuda a crecer mucho como persona, como jugador y eso es importante. Al final tú tienes dos opciones, quedarte ahí, agachar la cabeza, morirte y desahogarte en la soledad en el silencio, levantar la cabeza y seguir adelante, de luchar por lo que en realidad quieres y hacer las cosas bien y poder tener otra oportunidad para que la gente se dé cuenta de la calidad de jugador que soy”.

Publicidad

“Por eso yo me decidí por la segunda opción que era aportarle a lo que lo que yo soy, a lo que yo quería, lo que quiero, lo que siempre he soñado y es trabajar y ser un una gran persona, un gran jugador, cada día más el poder aportarle al club, independientemente donde esté, y que pueda ser de gran ayuda para ellos”, citó Yerson Mosquera.

*Otras declaraciones:

¿Qué sensaciones le deja su llamado a la Selección Colombia de mayores?

“Cuando era niño, con mis amigos sacábamos televisores para ver jugar a la selección Colombia y hoy tener la oportunidad de poder ir y vestirme con esa camiseta de la ‘Tricolor’, es como pensar que harán lo mismo para verme a mí en todo el pueblo (Apartadó), eso es algo que te motiva cada vez más a luchar por lo que quieres. Aunque debo aceptar que esto me agarró por sorpresa, es algo que llega en un buen momento y al final te da a entender que estaba haciendo las cosas bien”

¿Qué influencia ha tenido su familia a lo largo de su carrera?

“Ellos siempre han estado ahí conmigo, siempre van a ser ellos los que me apoyan y levanten el ánimo en momentos difíciles y al final todo eso es muy importante porque te ayuda a crecer también”.

Publicidad

¿Cómo es el fútbol inglés?

“Es bastante difícil porque al final tienes que mantenerte al 100% en todos los sentidos, físico, mentalmente, la alimentación; en descanso todo es fundamental, todo cuenta allá y todo es importante. Entonces la verdad hay que estar muy preparado para poder competir en la Premier League, pero yo tengo la madurez suficiente y tengo ya ese tipo de hábitos adquiridos que me permiten ir y erradicarme a jugar allá”.

¿Le ha costado el idioma del inglés?¿Cómo lo ha manejado?

“Al inicio me costó mucho porque al final no lo hablaba y llegar a un país diferente, una cultura diferente, cuesta todo eso, ya al tiempo fui practicándolo, estudiándolo y logré aprender, no al 100%, pero sí puedo defenderme”.

¿Cuál es su meta más importante a futuro?

“La meta más importante a futuro que tengo es poder consolidarme en la selección y darle esa alegría que mi familia siempre ha querido, poder Ir a un club europeo, sostenerme allá, hacer una carrera bastante exitosa y bueno, ahora estoy apuntando a eso, estoy trabajando para llegar allá”.

Publicidad

¿Sueña con regresar a Atlético Nacional?

“Eso es un su sueño para mí, Nacional me abrió la puerta, confió en mí, me dio la oportunidad de poder demostrar lo que en realidad tenía, siempre estoy y estaré agradecido con ellos y a futuro sí me gustaría volver y vestir la camiseta de los ‘verdolagas’, que es el equipo más grande de Colombia; que sea lo que Dios tenga preparado para mí en el futuro”.

¿Cuál es su actual situación contractual?

“En el Cincinnati FC actualmente estoy a préstamo, pero ya la decisión del si quedarme o no la tomaríamos los clubes y mi persona; el préstamo termina el otro mes, pero ya se están llevando a cabo las conversaciones apropiadas para extender o renovar, depende de lo que las directivas quieran, se irá hablando a medida del tiempo”.