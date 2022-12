Yimmi Chará y las protestas en Estados Unidos: “El racismo a uno lo toca y lo hace sentir incómodo”

El mediocampista colombiano del Portland Timbers habló este miércoles con GolCaracol sobre la situación de orden público que vive ese país, y su preparación para el regreso de la MLS. Este miércoles se cumplió la octava jornada de protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de un policía, en la ciudad de Mineápolis. En el video que generó indignación se ve como el agente mantiene la rodilla sobre el cuello de Floyd, que se queja de no poder respirar y posteriormente muere. En Estados Unidos se encuentra, entre otros colombianos, Yimmi Chará, quien llegó esta temporada al Portland Timbers, procedente del Atlético Mineiro, y apenas ha disputado dos partidos en la MLS. Positivo para coronavirus en la Premier, tras test realizado en el Tottenham de Dávinson Sánchez El mediocampista, de 29 años, habló este miércoles con GolCaracol.com desde su casa en Portland sobre la ola de protestas y manifestaciones que se generaron a raíz de la muerte de Floyd. “El sentimiento es de indignación. El racismo a uno lo toca y lo hace sentir incómodo. Para nadie es un secreto lo que vivimos en la sociedad”, le dijo el hábil jugador a este portal. Chará Zamora también se refirió a la preparación que está realizando con su equipo para volver a las canchas, tras la para obligada por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo está el ambiente en Portland después de la muerte de George Floyd? “Está complicado. En estos días hubo toque de queda acá en Portland y pues no es fácil esa situación”. La MLS se mostró indignada con la muerte de Floyd, ¿cuál es su posición al respecto? “Igual, de indignación. El racismo a uno lo toca y lo hace sentir incómodo. Para nadie es un secreto lo que vivimos en la sociedad y saber que todavía hay ese tipo de casos, es difícil”. ¿Ha sido víctima de racismo en lo poco que lleva en Estados Unidos? “No, no he sido víctima de racismo. En otras partes sí he visto y he sentido cuando la gente toma ese tipo de actitudes, pero he tratado de irme para otro lado y no prestarle mucha atención. Han sido más que todo ofensas verbales”.

¿Cómo ha sido su adaptación al fútbol de la MLS? “Hasta el momento ha sido todo muy bueno, hay mucho latino y eso ayuda a la adaptación. No he tenido la posibilidad de jugar muchos partidos, pero me estoy preparando para afrontar estos seis meses que quedan”. ¿Cómo van los entrenamientos con el Portland Timbers y cuándo estaría previsto el regreso de la MLS? “Nosotros estamos entrenando en cancha, hemos tenido entrenamientos individuales y esta semana empiezan los grupales. Todavía no se sabe cuando regresa el fútbol, estaban hablando que se van a jugar unos torneos en una ciudad, entonces estamos a la espera de eso”. ¿Tiene temor de regresar a la actividad por el contagio al virus? “El temor siempre va a estar, cuando estamos fuera de la casa quedamos expuestos, pero vamos a ver cómo evoluciona todo, ojalá sea lo mejor para todos”.

