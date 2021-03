“Yo creo que a Insaurralde le deben dar cinco partidos de oficio por pisar a Sebastián Villa”

Sebastián Villa fue tema en Argentina no solo por su penalti errado contra Independiente, sino por los pisotones que recibió de Juan Manuel Insaurralde.

Sobre ese tema, el experimentado técnico Ricardo Caruso Lombardi opinó en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Le doy cinco partidos de oficio, sin ninguna duda, a mí me parece raro que no vean un pisotón de esos, el cuarto que está de ese lado, qué estaba mirando, están solo para hacer los cambios, lo vimos todos y no ellos”, afirmó.

En dicha jugada, Insaurralde, futbolista de Independiente pisó en un brazo y una pierna a Villa, pero no recibió ni tarjeta amarilla por esa desleal entrada.