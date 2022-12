“Yo no soy nazi, respéteme”, Jorge Luis Pinto a un periodista de Honduras

El adiestrador colombiano, que dirige la ‘bicolor’, estuvo en medio de una discusión en un programa radial de ese país, por presuntas declaraciones de los jugadores en contra de su forma de trabajo.

El estratega colombiano ha sido participe de varias polémicas tras su forma de entrenar a la Selección y el trato con otros técnicos, como con su compatriota Hernán ‘El Bolillo’ Gómez; sin embargo, esta vez fue protagonista de una pelea en un medio de comunicación.

Publicidad

Mientras el programa estaba al aire, el periodista hizo una pregunta que ofendió al DT. “¿Es verdad que usted decomisa los celulares a sus hombres y que va por las habitaciones a las 4:00 o 5:00 a.m. a supervisarlos?”.

Vea también: En Sevilla siguen hablando de la inminente llegada de Luis Fernando Muriel

Tal cuestionamiento enfureció a Jorge Luis Pinto, quien preguntó sobre qué persona había hecho esas acusaciones.

“Me da vergüenza que me haga esa pregunta a mí, qué falta de respeto con un técnico, ¿qué yo le quito los celulares a los jugadores? Yo no soy Nazi, respéteme. Me dice quien le dijo y si no pasa por mentiroso”, expresó el timonel de Honduras.

Publicidad

Quien finalizó la discusión diciendo: “yo soy un hombre de universidad, he estudiado en las tres mejores universidades de deporte en el mundo, entonces el que le dijo es un gran mentiroso, esos temas no son de tocar en un programa como este”, sostuvo el sangileño.