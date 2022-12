“Yo sería mejor delantero que Alexis Sánchez”: David Ospina

El canal del Arsenal en Youtube publicó este jueves una entrevista llena de humor, entre el arquero de la Selección Colombia y el atacante de chileno, quien se cree que el mejor en todo.

“¿Si intercambiáramos posiciones, quién lo haría mejor?”, preguntó Ospina, a quien Sánchez le respondió que él, pero el ex Atlético Nacional no se quedó callado y le dijo “No creo, no te veo como arquero y yo lo haría mejor de delantero”. Por lo que Alexis le puso un desafío: “Vamos a ver en el entrenamiento”.

En otra parte del video, el atacante chileno le preguntó a Ospina qué tan nervioso estaba de uno a diez cuando debutó. El futbolista paisa respondió “7.5”, por lo que Sánchez bromeó: “Bien, la cagaste”.

Pero eso no es todo, el guardameta colombiano le preguntó al chileno por su apodo cuando era niño y Alexis reveló que le decían “la ardilla”, porque se la pasaba “encaramado en todo lado”.

Acá está el video completo: