Yony González se despidió de Fluminense: “Es difícil decir adiós, llegó el momento de nuevos retos”

El delantero colombiano, quien en 2019 jugó en el equipo brasileño, dejó un mensaje en sus redes sociales, despidiéndose del club y los hinchas. Su nuevo destino podría ser el Benfica, de Portugal.

Yony González tuvo un 2019 destacado en Brasil, con Fluminense, equipo del que este miércoles dijo adiós, a través de sus redes sociales.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Me gustaría agradecer a Fluminense, a todos los que me ayudaron dentro y fuera del campo, y a los fanáticos por todo el afecto que recibí durante esta temporada”, escribió de entrada el antioqueño.

Además, González destacó que: “Fue un año muy especial para mí. Por primera vez jugué fuera de Colombia. Pronto me identifiqué con Fluminense y me sentí bienvenido en el club y en la ciudad. Marqué goles, me entregué en el campo, luché duro y me fui con la sensación de logro”.

Maurizio Sarri: “Cuadrado sufrió en los primeros minutos, pero luego lo hizo bien en su nueva posición”

Publicidad

Por último, del exJunior se habla de una posible llegada al Benfica, de Portugal, y en la publicación que realizó especificó que “llegó el momento de nuevos retos. Gracias Fluminense. Te llevaré en mi corazón”.

Durante el 2019, Yony González disputó un total de 62 partidos, entre torneos locales e internacionales. Además, se reportó con 17 anotaciones, su mejor marca como profesional, hasta la fecha.