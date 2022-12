Yony González, tranquilo y contento en Brasil: “Solo pienso en marcar goles para Fluminense”

El atacante colombiano fue la figura del triunfo 2-1 sobre Peñarol, por Copa Sudamericana, y está teniendo una destacada temporada con el ‘Flu’. Sin embargo, solo tiene contrato hasta diciembre de 2019.

Yony González vive momentos gloriosos en suelo brasileño, donde con Fluminense está siendo titular, protagonista y hasta goleador.

Publicidad

Vea también: Yony González, disparado con Fluminense: dos goles en la victoria 2-1 contra Peñarol

El antioqueño viene de darle la victoria 2-1 contra Peñarol, en Uruguay, por Copa Sudamericana, y ante su buen nivel, fue preguntado por su contrato, que vence en diciembre, y aún no tiene una renovación.

“Estoy tranquilo, feliz en Río y en Fluminense. Mi familia también es feliz. Estoy pensando en jugar, seguir anotando para Fluminense. Hablar de mi situación es abordar con mi manager”, dijo Yony en declaraciones recogidas por ‘GloboEsporte’.

Por otra parte, el futbolista colombiano resaltó su buen nivel y lo comparó con su paso por Envigado, equipo en el que comenzó a destacarse en el fútbol de nuestro país.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Estoy igualando una temporada en Colombia para Envigado. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo que me están ayudando mucho para que pueda marcar goles. Siempre digo que quiero hacer más de 20 goles para ayudar al equipo. Todavía tengo muchos juegos. Lo importante es que el equipo siempre puede ganar y dar alegría a los fanáticos”, agregó.

Publicidad

Por último, el exjugador del Junior se refirió a la sequía goleadora que tuvo, pero que finalizó con una actuación excelsa en Copa Sudamericana.

“Estoy trabajando para marcar de nuevo. Me lesioné en el juego contra el Atlético, fue difícil regresar, pero estoy muy feliz de marcar goles y darles alegría a los fanáticos que siempre me apoyan y me dicen lo mejor”, concluyó Yony González.