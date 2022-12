Yony González, ya en Corinthians: “Quería volver a Brasil, entrené en Benfica y no me sentía bien” Yony González y su arribo a Corinthians: “Quería volver a Brasil, entrené en Benfica y no me sentía bien”. El atacante colombiano tuvo su presentación oficial en el ‘timao’ y contó detalles de su llegada al equipo dirigido por Tiago Nunes.