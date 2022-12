Yoreli Rincón y Jay Oliveros, siempre juntas: jugarán en el Iranduba de Brasil

Jaylis Oliveros é o segundo reforço do Iranduba da Amazônia!



A lateral esquerda foi campeã da Copa Libertadores Feminina com o Atlético Huíla, joga pela seleção da Venezuela e agora vai vestir o manto verde do Iranduba.



Seja bem-vinda Jaylis! 🏹💚 pic.twitter.com/blXU8OrZCP