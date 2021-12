Yoreli Rincón y un fuerte golpe en su cabeza: “Estoy mejor, había perdido el conocimiento”

Yoreli Rincón preocupó a todos en la Sampdoria y en Colombia, luego de un desmayo, producto de un golpe en su cabeza.

Hace pocos minutos, la talentosa futbolista de nuestro país, le contó brevemente a GolCaracol.com lo que le pasó en suelo italiano.

“Ya un poco mejor, estoy aún en observación por un golpe fuerte en la cabeza, sin embargo, decidí seguir jugando, pero sentía mucho sueño y cosquilleo en los brazos. Al terminar el partido caí en tierra en el campo, me subieron a la ambulancia, esas partes no me acuerdo, porque me dormí en la ambulancia por tres minutos, perdí el conocimiento”, mencionó de entrada Rincón.

Yoreli, eso sí, dio un parte de tranquilidad a los seguidores y afirmó que ya se encuentra mejor y le han hecho varios exámenes.

“Hospitalizada todo el día de ayer y hoy, me han hecho varios eco, sigo en observación, debo reposar unos días, pero ahorita tengo todo bien, estoy muchísimo mejor”, finalizó la ‘10’ en una charla breve con este portal. ¡Pronta recuperación, Yoreli”