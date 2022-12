No, gracias.

Zidane explicó el motivo por el que no convocó a James Rodríguez: “Estaba un poco tocado” Zidane explicó el motivo por el que no convocó a James Rodríguez: “Estaba un poco tocado”. El entrenador del Real Madrid habló tras la victoria 2-1 sobre el Sevilla, este sábado, y señaló que el futbolista colombiano no estaba en óptimas condiciones