Zidane: "Sé qué jugador es James y voy a contar con él porque jugamos cada dos días"

El técnico del Real Madrid no ha contado con el mediocampista de la Selección Colombia y por eso fue consultado por la situación del jugador en el equipo.

Zinedine Zidane se refirió este miércoles a la actualidad de James Rodríguez y dijo que desea contar con él para lo que viene, pese a no haberlo tenido en cuenta hasta ahora.

“En cuanto a James, sabemos qué jugador es aunque no haya contado mucho. Voy a contar con él, porque jugamos cada dos o tres días”, aseguró el francés.

Además, el técnico del equipo ‘merengue’ desmintió que su relación con el galés Gareth Bale esté rota y que haya "un antes y un después" desde la final de la Liga de Campeones de Kiev.

"Siempre hemos tenido una buena relación. Gareth es un jugador importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev", aseguró Zidane en la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Real Madrid.

"No va a cambiar nada de lo que pienso de Gareth de lo que ha hecho, lo respeto mucho pero no puedo controlar lo que se dice de nuestra relación. Es normalísima", añadió.

Zidane reconoció que Bale sufre unas molestias en la espalda que le impiden estar al máximo para el encuentro ante el Valencia. "Está como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestia en la espalda por eso no está al cien por cien pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen. Para mañana estamos todos enfocados en el partido".

