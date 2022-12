Zinedine Zidane, cortante ante pregunta por las palabras de James a GolCaracol.com

El entrenador de Real Madrid no entró en detalles este miércoles, cuando le indagaron por la entrevista que le concedió a nuestro portal desde territorio español.

Luego de las declaraciones de James Rodríguez a GolCaracol.com publicadas este martes y que tuvieron repercusión en el mundo entero, los periodistas españoles quisieron saber qué opinaba Zinedine Zidane, quien decidió no abarcar mucho en el tema.

James Rodríguez: “No acepto que duden de mi profesionalismo, se han dicho muchas mentiras”

"No voy a explicar nada, soy el entrenador, estamos todos aquí y James es un jugador más. Quiere jugar, como todos, es normal, quiere jugar más, pero al final son decisiones y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid. No tiene nada que ver con eso: un día es James, otro Bale, otro Isco… Siempre sacáis uno”; dijo el técnico francés, en la rueda de prensa de este miércoles y en declaraciones recogidas por el diario ‘AS’, de España.

Y es que el cuadro ‘merengue’ se impuso 2-0 sobre el Mallorca, pero Rodríguez Rubio no tuvo minutos de juego.

“Esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos, porque cada uno aporta su granito de arena, y eso es lo más importante. No me voy a meter en lo que queréis para sacar portadas”, finalizó Zidane ante la pregunta.

