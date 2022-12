Zinedine Zidane: "Lo positivo es que recuperamos a James Rodríguez y a Eden Hazard"

El entrenador del Real Madrid se mostró satisfecho por tener disponibles al jugador belga y al futbolista colombiano, con miras al partido de este próximo sábado frente a Levante.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ve preparado al belga Eden Hazard para debutar oficialmente con su nuevo club, pero pidió "cabeza" mirando el calendario y adelantó una dosificación de minutos en un septiembre cargado de partidos, y ante la duda sobre el brasileño Vinicius, dejó claro que cree en él.

Hazard jugará sus primeros minutos en partido oficial como madridista ante el Levante. Zidane dejó entrever su regreso, no desveló si lo hará como titular o suplente y sí mostró mucha precaución para no correr riesgos con su nueva estrella.

"Tenemos que ir con calma, ha estado lesionado tres semanas y lleva una semana entrenando", pidió el técnico madridista en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Todos tenemos muchas ganas de verle pero tenemos siete partidos en 21 días y hay que ir con calma. Hay mucha expectación. Él esta preparado y seré yo el que decida como dosificar los minutos y su juego, porque tendremos que jugar con Hazard no solo ante el Levante si no muchos partidos durante la temporada. Hay que hacerlo con cabeza e ir con calma, pero está preparado", añadió.

Además, el parón de selecciones deja a Zidane una nueva lesión muscular, la de Luka Modric con Croacia. "No creo que lo forzasen", opinó, "pero cada uno quiere lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días y ya no podemos pensar más en eso. Espero que se recupere rápidamente", prosiguió.

Por contra, el técnico madridista recupera a Eden Hazard y ya tiene disponibles a James Rodríguez o Brahim Díaz. "Perdemos a Luka pero somos muchos. Lo positivo es que recuperamos jugadores. Esta plantilla ya no tendrá cambios y cada uno va a tener oportunidad de jugar y aportar algo al equipo".

"No sé por qué son las lesiones, al final todos los clubes tienen este problema. Es verdad que nosotros tenemos muchos internacionales que no paran nunca, trabajamos bien y confío en la gente que trabaja aquí. Espero que después de Luka no tengamos más", deseó.

