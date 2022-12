2-3: Bolivia no ganaba en la Copa América hace 18 años, lo hizo ante Ecuador

Si el anterior partido de la Verde ante México fue soso, en este con Ecuador disputado en Valparaíso pasó de todo y el encuentro generó un sinnúmero de emociones a propios y extraños.





El capitán Ronald Raldés de 'palomita' hizo el 0-1 en el minuto 5 y Martin Smedberg-Dalance de gran disparo puso el 0-2 a los 18, mientras que en el 43, de penalti, Marcelo Martins Moreno anotó el 0-3.





Descontaron a los 48 Enner Valencia, quien al 37 había fallado un penalti que transformó en el primer lanzamiento, pero que el árbitro salvadoreño Joel Aguilar hizo repetir; y Miller Bolaños a los 81.





Bolivia afinó su puntería, mientras que Ecuador atacó desordenado con muchos hombres que carecían de ideas al llegar al área chica.





A los 5 Raldes, con una zambullida, acabó con el ayuno de gol de la Verde: un centro de Smedberg-Dalance desde el tiro de esquina que Raldes a ras de piso envió al fondo de la red.





El delantero de Goterborg sueco volvió a ser protagonista con un golazo. Soltó un derechazo desde fuera del área al palo izquierdo de Domínguez, tras una asistencia de Martins Moreno, para poner el 0-2.





Gol que se originó por un error grosero de Walter Ayoví, que perdió el balón en el área con Ricardo Pedriel.





Ecuador reaccionó y se volcó al ataque, pero sin efectividad. El portero boliviano Quiñónez era la figura en ese momento al salvar tres acciones seguidas gestadas por la Tri.





La intensidad ecuatoriana tuvo eco cuando el árbitro sancionó un penalti a los 37 por falta de Edward Zenteno sobre Valencia, quien anotó en primera instancia, pero el segundo lanzamiento fue atajado por Quiñónez.





A los 43 el penalti fue para Bolivia. Frickson Erazo cometió jugada peligrosa sobre Damián Lizio. Cobró Martins Moreno que no perdonó y fue el 0-3.





En el arranque del complemento una Ecuador herida salió al todo o nada. Valencia descontó a los 47 minutos nte una gran acción individual de Montero que eludió a dos rivales y lo asistió.





Y a los 81 la ilusión ecuatoriana por el empate se acrecentó con un derechazo de Miller Bolaños que no pudo contener Quiñónez. Era el 2-3 y el sí se puede de los fanáticos de la Tri retumbaba en las graderías.





A cinco del final el palo le negó a Noboa la paridad y de nuevo el héroe Quiñónez, un gigante bajo los palos de la Verde, envió al córner un remate de Cazares desde fuera del área.





El partido se volvió más inclinado hacia el arco boliviano, con un Quiñónez que se multiplicó con sus defensas para mantener la ventaja y darle el triunfo de una Bolivia que no celebraba desde 1997 en Copa América.





Ecuador, por su parte, acumuló once partidos seguidos sin ganar en el torneo y quedó muy comprometido para avanzar a los cuartos de final.





Ficha técnica:





2. Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes (m.85, Daniel Angulo), Frickson Erazo, Gabriel Achilier, Walter Ayoví; Jefferson Montero, Christian Noboa, Pedro Quiñónez (m.46, Juan Cazares), Fidel Martínez (m.46, Alex Ibarra); Miller Bolaños y Enner Valencia.





Seleccionador: Gustavo Quinteros.





3. Bolivia: Romel Quiñónez; Miguel Hurtado, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Leonel Morales; Damián Lizio (m.71, Marvin Bejarano), Danny Bejarano, Alejandro Chumacero, Martin Smedberg; Ricardo Pedriel (m.56, Cristhian Coimbra) y Marcelo Martins Moreno (m.87, Damir Miranda).





Seleccionador: Mauricio Soria.





Goles: 0-1, m.5: Ronald Raldes. 0-2, m.18: Martin Smedberg. 0-3, m.43: Marcelo Martins Moreno. 1-3, m.48: Enner Valencia. 2-3, m.81: Miller Bolaños.





Árbitro: el salvadoreño Joel Aguilar amonestó a Quiñónez y a Erazo por Ecuador; y a Zenteno y Hurtado por Bolivia.





Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo A de la Copa América disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso ante 5.982 espectadores.





