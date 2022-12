60.000 dólares costaría la pelota que Messi pateó en los penales frente a Chile

"Un periodista me dijo que un coleccionista estaba ofreciendo 60,000 dólares. La verdad es que si la pelota llegase a tomar un mayor valor, no podría tenerla en mi casa, sería un riesgo, por lo que sí podría venderla. Pero todo dependerá de la oferta y las circunstancias", afirmó el aficionado de 49 años, en una entrevista que le entregó al diario El Mercurio de Antofagasta.

Publicidad

Video del penal de Messi desde la tribuna

Publicidad

Publicidad

Además, Vázquez le relató al medio impreso cómo logró quedarse con el esférico que pateó la estrellar Argentina, que horas después de la final perdida renunciaría a la Selección ‘albiceleste’. “Mientras todos celebraban el tiro fallido, atiné a guardarla bajo mi camiseta. Me escondí detrás de la gente, me perdí dos o cuatro penales, casi no los vi escondiendo la pelota porque pensé que me la podían quitar los guardias o la policía del estadio, o algún otro chileno", relató Vásquez.

“Mientras todos celebraban, atiné a guardarla bajo mi camiseta. Me escondí detrás de la gente, me perdí dos o cuatro penales, casi no los vi escondiendo la pelota porque pensé que me la podían quitar los guardias o la policía del estadio, o algún otro chileno", relató Vásquez.