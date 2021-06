¡Ahora se espera que la Conmebol publique los audios de la charla de Néstor Pitana con el VAR!

Un completo análisis de lo sucedido, con el polémico arbitraje de Néstor Pitana se dio en la noche de este miércoles en el programa 'Así va la Copa', de Caracol Televisión, después del sonado triunfo 2-1 de Brasil sobre la Selección Colombia, en la cuarta jornada de la Copa América 2021.

Y en medio de este programa, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, habló de las repercusiones que vendrán por la decisión de Pitana, en el primer gol de Firmino, luego de que el balón pegara en su humanidad. El juez argentino permitió que siguiera la jugada, como si nada e ignorando lo que dice el reglamento.

“En este momento la Federación Colombiana de Fútbol está pendiente de la reunión de la Comisión arbitral de la Conmebol que se saque el audio de lo que deliberaron en el momento en el que quedó esa duda en la que ratificaba o no el gol de Brasil. A partir de ahí vendrán reclamaciones oficiales de la FCF pero no se pueden anticipar hasta que la conmisión arbitral de la Conmebol diga se equivocó o no Pitana”, reveló Hernández Bonnet.

De esa manera, la controversia no para acá; sino que es claro que aún faltan más episodios por surtir y agotar con Néstor Pitana en el centro.

Tras la derrota, la Selección Colombia se quedó con 4 puntos, mientras que Brasil sumó 9 unidades.