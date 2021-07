Alexis García le 'cantó la tabla' al arquero Emiliano Martínez: "Estoy ofendido con su irrespeto"

Continúan las repercusiones tras lo acontecido con Emiliano Martínez. En la tanda de penales, entre Colombia y Argentina, el guardameta de la 'albiceleste' expresó unas palabras contra los jugadores de la 'tricolor' con el fin de desconcentrarlos.

Yerry Mina, Davinson Sánchez y Miguel Ángel Borja fueron algunos de los que lo padecieron y los hinchas colombianos no tardaron en mostrar su indignación con el arquero argentino, señalándolo de 'bocón' y mucho más.

En esta ocasión, quien se sumó a las críticas para 'Dibu' Martínez fue el histórico exfutbolista de la Selección Colombia y actual director técnico de La Equidad, Alexis García. En sus redes sociales, dedicó un mensaje sobre ello.

"Viendo esta foto me imagino al arquero argentino insultando a 'el Pibe', al 'Tino', etc..., antes de patearle un penal. Todavía estoy ofendido con el irrespeto de ese señor hacia nuestros jugadores y con lo pusilánime del arbitro. No todo vale para sacar un resultado", escribió.

Recordemos que dicho compromiso, válido por las semifinales de la Copa América, finalizó 3-2 a favor de Argentina, en penaltis, luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.