Alexis Sánchez puso como ejemplo a los hinchas de la selección Colombia

Alexis hizo un llamado a los hinchas chilenos para que apoyen a la Roja y recriminó la frialdad del público en el amistoso del viernes pasado frente a El Salvador (1-0) en la ciudad de Rancagua.

"El otro día no parecía que estuviéramos jugando en casa", dijo Alexis, quien agregó que la hinchada debe convertirse en el jugador número once durante la Copa América.

"He tenido un avance en mi vida futbolística. Ahora me cambio a la izquierda, hago goles, doy pases, fui evolucionando. Y si me ponen de delantero centro lo haré de la mejor forma posible y estoy apto para jugar", dijo Alexis en rueda de prensa.

El ariete ha completado una destacada temporada con el Arsenal, en la que ganó la Copa de Inglaterra y fue uno de los mejores de su equipo, aunque afirmó que se quedó con ganas de alcanzar objetivos mayores.

"Me quedé conforme pero con gusto amargo. Me hubiese gustado estar en la final de la Liga de Campeones y ganar la liga inglesa", sostuvo.

Alexis destacó que se divierte jugando a fútbol aunque a veces resulte "difícil" destacar en el Arsenal y liderar la selección de su país, y comparó su situación con la de astros mundiales como el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

"A veces es difícil ser figura en un club y tener una responsabilidad en tu país (...) Es muy difícil estar en la posición mía, de Cristiano o de Messi", señaló el delantero.

De cara a la Copa América que arranca esta semana, Alexis fue contundente al afirmar que quiere ganar el torneo, aunque admitió que la ansiedad por dar una buena imagen como anfitrión puede perjudicar al conjunto chileno.

"La desesperación nos puede jugar en contra. Eso se habla en el vestuario y tenemos la calma, porque jugar en casa tiene que jugar a favor nuestro, no en contra", apuntó el jugador.

La selección chilena cumplió una nueva jornada de entrenamientos en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, en Santiago, para preparar el debut en el torneo frente a Ecuador el próximo jueves.