Alisson Becker ya piensa en la semifinal: “A seguir trabajando, nos merecemos estar donde estamos”

El portero de la Selección de Brasil habló, tras vencer 4-3 a Paraguay, en penaltis, por los cuartos de final de la Copa América.

El portero Alisson Becker dijo este jueves, tras la victoria de Brasil por penales 4-3 contra Paraguay (0-0 en el tiempo reglamentado) que le dio el paso a semifinales de la Copa América-2019, que la Canarinha tiene que "seguir trabajando" para lograr su objetivo de ganar el torneo continental.

"Ahora tenemos que seguir trabajando. Este equipo se merece el resultado de hoy, fue un empate, pero fue un equipo que no quiso jugar solo al contraataque", dijo el guardameta del Liverpool inglés.

Allison, considerado uno de los mejores porteros del mundo, fue providencial al parar el primer penal de una tanda que terminó 4-3 a favor de Brasil en el Arena do Gremio, en Porto Alegre.

"El fútbol sudamericano es así, jugamos muy bien (...) Ahora tenemos más pasos por delante para que podamos conseguir nuestro objetivo principal que es ser campeones de la Copa América", agregó Allison.

Visiblemente exultante tras el partido, el volante Arthur atribuyó la victoria a la "constante evolución" que está mostrando la selección de Tite en los últimos partidos y celebró la "importante clasificación" a semifinales, donde se cruzará contra el vencedor del Argentia-Venezuela de este viernes.

"Creamos muchas ocasiones, una pelota dio en el palo, el portero (paraguayo) haciendo milagros, pero la hinchada nos apoyó y no desistimos hasta el final", declaró.

"Esta clasificación nos da la confianza que necesitábamos. Van a ser partidos duros, a veces la pelota no va a entrar, pero estamos centrados, con la cabeza en su sitio, haciendo lo que estuvimos entrenando este mes. Ahora nos tenemos que relajar y pensar en el próximo adversario", agregó.

También derrochaba felicidad Gabriel Jesús, autor del penal que le dio la victoria a la Canarinha. En el último partido de la primera fase contra Perú, que terminó 5-0 a favor de los brasileños, el delantero había errado desde los once metros.

"No pude hacer el gol de penal en el partido anterior. Salí triste, enfadado conmigo mismo, porque no lo tiré como hoy. La ansiedad me perjudicó (...). En el partido del otro día no miré para el portero y disparé. Esta vez, mirando al portero, con calma, con frialdad, vi que se estaba moviendo hacia la izquierda y puede disparar hacia el otro lado", explicó.

