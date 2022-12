Alisson vs. Messi: el arquero brasileño espera volver a amargar al argentino y estirar su paternidad

Brasil y Argentina pelean este martes en Belo Horizonte un pase a la final de la Copa América, a patrir de las 7:30 p.m. con transmisión de Gol Caracol y GolCaracol.com.

Eliminó al Barcelona de Messi en 2018 con la Roma. Lo volvió a derrotar en 2019 con el Liverpool. El portero brasileño Alisson espera este martes coronar un tercer triunfo frente al mejor jugador del mundo, cuando ambos vistan las camisetas de sus países.

Brasil y Argentina pelean este martes en Belo Horizonte un pase a la final de la Copa América, en un duelo en donde el cancerbero de la verdeamarela tendrá a misión de parar a la estrella de la Albiceleste. Alisson cree que esos trabajos son colectivos.

"Cada partido tiene su historia, el juego por la Roma tuvo su historia, por el Liverpool tuvo otra historia, felizmente fueron dos historias vencedoras para mí. Pero conté con la fuerza de dos equipos que jugaron colectivamente y aquí no va a ser diferente", aseguró.

En abril de 2018, cuando militaba en la Roma, eliminó al Barcelona de Messi en los cuartos de final de la Champions League ganando 3-0 en la ida pese a una derrota de 4-1 en la vuelta.

Ya con la camiseta del Liverpool, recibió tres goles, dos de ellos de Messi en el partido de ida por semifinales, pero en la vuelta los vencieron 4-0 en Anfield y más adelante serían los campeones del torneo.

"Es lógico que Messi llame la atención, tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer dentro del campo para neutralizar ese tipo de jugador y su equipo como un todo, porque tienen un poder de finalización muy grande", explicó Alisson, que no ha recibido un gol en este torneo continental.

Además tiene la responsabilidad de defender el arco de un país que nunca ha perdido la Copa América en su propia casa.

Dijo estar preparado para todo, ya que si los 90 minutos de juego de este martes en el Mineirao de Belo Horizonte termina en empate, deberán ir a un tiempo suplementario de 30 minutos y, si el empate se mantiene, definir por penales.

"Los penales es el momento en que el arquero tiene chance de consagrarse. No me veo como un héroe, porque si yo tapo un gol y mis compañeros no hacen goles, de nada vale", consideró.

"Nos preparamos para todo, para los penales, para vencer en el tiempo normal, pero sabemos que el fútbol tiene circunstancias y lleva a los penales, entonces estamos preparados para todo", agregó.

El arquero mostró confianza en su equipo y en que harán "un grande juego".

