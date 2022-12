Arturo Vidal deberá enfrentar nuevos cargos por insultar a policía

El Poder Judicial chileno informó en su cuenta de Twitter que se fijó una audiencia de "reformalización" de cargos contra el astro de la selección chilena el 8 de julio, cuatro días después de la final del campeonato.

Un funcionario de la oficina de prensa de la Fiscalía, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a divulgar su nombre, confirmó que los nuevos cargos son por insultar al policía que atendió la escena del choque. Dijo que este altercado no fue considerado en la primera audiencia, en la que Vidal fue imputado por chocar mientras manejaba borracho la noche del 16 de junio.

El volante de la Juventus y su esposa regresaban desde un casino hacia la capital, donde el jugador tenía que reincorporarse a la concentración de la selección anfitriona.

El Ferrari de Vidal quedó destrozado y el vehículo al que chocó, que tenía un ocupante, terminó volcado en el accidente. Las tres personas involucradas resultaron con heridas leves.

Vidal pasó esa noche detenido y el juzgado de San Bernardo, un suburbio al sur de Santiago, le suspendió la licencia de conducir, estableció un plazo de 120 días para investigar el accidente, y determinó que, una vez que vuelva a su club en Italia, tendrá que reportarse mensualmente al consulado chileno en Milán.

El Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseveró que "todos los ciudadanos en Chile tiene que cumplir leyes".

Dos días después del accidente, y tras disculparse públicamente y aceptar la responsabilidad por el choque, Vidal jugó el primer tiempo del triunfo 5-0 sobre Bolivia en el último partido de Chile por la fase de grupos del torneo.