Arturo Vidal, la figura de experiencia en la selección de Chile dirigida por Reinaldo Rueda

El mediocampista es uno de los pilares de la ‘Roja’, gracias a su trayectoria en diferentes clubes importantes del fútbol. Además, por su carácter dentro del campo de juego.

Al 'Rey Arturo' ya le salió barba. Lejano parece estar aquel príncipe indisciplinado que cabalgaba en auto deportivo complicando a su equipo. Hoy, con madurez, Vidal gerencia el medio campo de Chile y traza la senda para una generación que busca mantener el linaje copero.

El profesor Reinaldo Rueda dedicó gran parte de su año y medio al frente de La Roja a probar nuevos talentos con miras a la Copa América que se disputa en Brasil. Fue un trabajo difícil. En el camino consiguió a Erick Pulgar en el mediocampo, a Gabriel Arias en el arco y a Guillermo Maripán en la zaga.

Pero necesitaba garantías. Por eso perdonó a Eduardo Vargas, castigado por indisciplina, ante las dudas físicas con Alexis Sánchez. Pero si hay una figura que ha sido clave para La Roja durante la última década, ese ha sido Arturo Vidal.

En el juego ante Japón, donde Chile ganó 4-0 en su debut del Grupo C, Vidal estuvo presente en todo el terreno, corriendo y ajustando salidas, cubriendo fallas defensivas, participando en la confección del ataque y administrando la medular. Era como un padre.

"En Barcelona he tenido mucha libertad de atacar y defender, estar cerca de Lio (Messi), eso también he hecho con el profe Rueda", explica el mediocampista culé.

"Hemos entrenado muchos sistemas diferentes, mi posición puede cambiar en cualquier momento", añade.

Para el comentarista deportivo chileno Eugenio Salinas, el Arturo Vidal de hoy es un hombre más sereno. "Antes era el líder solo de boca, hoy es líder en términos de apadrinar a los más jóvenes que vienen, y ha tenido que asumir ese rol", dice.

- Pese a todo, indiscutible -

Oriundo del humilde Deportes Melipilla y figura del Colo Colo, Vidal se convirtió en el tercer chileno en jugar en el Barcelona, tras Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Aunque al principio Marcelo Bielsa no lo tomó en cuenta, luego lo convocó en 2008 e incluso lo hizo jugar en la zaga y de lateral.

En Chile, por aquella época gobernaba Michelle Bachelet y tenía a un polémico ministro de Defensa llamado Francisco Vidal. Una broma se hizo recurrente: "¿En qué se parecen Bachelet a Bielsa? En que ninguno sabe qué hacer con Vidal en Defensa".

Su relación con el rosarino no fue de las mejores. Pese a lo idolatrado que es Bielsa en ese país, Vidal llegó a decir que no fue él quien cambió la mentalidad chilena sino Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

- Rápido y furioso -

Vidal ha estado envuelto en escándalos que han complicado su carrera, sobre todo en asuntos vinculados con fiestas y alcohol.

En plena Copa América-2015 en Chile, tuvo un accidente conduciendo un auto deportivo. Se disculpó entre lágrimas. Su equipo salió campeón por primera vez y luego volvió a campeonar en el 2016.

En octubre de 2017, ganó una guerra de vestuario al portero Claudio Bravo y al volante Marcelo Díaz, quienes terminaron yéndose del equipo.

Vidal sabe de sus debilidades. "No me gusta estar muy encerrado (durante las concentraciones), me gusta entrenar mucho, trato de ocupar el juego con la familia, jugar ping pong" , contó recientemente en Brasil.

- Modo:"tranquilizando" -

El Vidal de 32 años de la Copa América-2019 contesta con propiedad cuando la prensa lo hinca con preguntas como si el colombiano Rueda tendría que irse si Chile no clasifica a Catar-2022.

"Esa pregunta ya es mala (...) Rueda ha llevado al Mundial no a selecciones potentes sino tan humildes como nosotros", sostiene.

Y sabe de su responsabilidad por ser uno de los más veteranos del equipo, de ser guía de un proceso nuevo. "Con Alexis y la mayoría de este grupo tenemos otra mentalidad, uno se va tranquilizando, va pensando mejor las cosas", dice.

"Lo seguí con el Bayern y también con la Juve y ha cambiado muchísimo. En el Barcelona llegó a otro nivel. Se transformó, se llevó un preparador físico, se compró una cámara hiperbárica, entrena el doble", explica a la AFP el comentarista Salinas.

"Los accidentes e indisciplinas que han marcado en su vida lo han hecho entrar en razón. El hecho de que en Barcelona haya entrado por la puerta de atrás, sin ser titular garantizado, le hizo madurar mucho", agrega.

Tendrá otra prueba el viernes ante Ecuador en Salvador (noreste).

