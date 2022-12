Arturo Vidal no será expulsado de la selección chilena

Después de presentar descargos ante un tribunal de justicia en Santiago, Vidal salió hacia la concentración del seleccionado chileno, que se encuentra en Juan Pinto Durán, para unirse a los trabajos que dirige el técnico Sampaoli. El seleccionador argentino finalmente decidió no separar del plantel al volante de 28 años.

Publicidad

Declariación de Jorge Sampaoli:

Viagra, una táctica contra la altura en el Gremio

La razón de Sampaolli para no expulsar a Vidal del seleccionado chileno, pasa por un tema futbolístico, ya que el mediocampista es vital en el esquema de juego de la ‘roja’. “Cometió un error, pero no lo vamos a excluir. Frente al tema, se va a investigar, pero hoy por hoy lo necesitamos”, afirmó el seleccionador argentino.

Publicidad

“Arturo es muy querido por el plantel, en este tipo de situaciones, en este tipo de situaciones es más fácil excluir que incluir. Sabemos que tal vez no supo controlar su momento de descanso, pero no me nace excluir a alguien porque cometa un error”, justificó Sampaoli.

Publicidad

Vidal salió de la audiencia frente a la justicia, mientras cientos de hinchas presentes pidieron que lo perdonaran por lo ocurrido este martes.

A pesar de que Vidal subió un video en el que declaraba que se encontraba bien tras el accidente, se conoció que el futbolista condujo su carro con los efectos del alcohol cuando se disponía unirse a la concentración de Chile. Vidal, al igual que sus compañeros, se encontraba en día libre.

Publicidad

Video cuando Arturo Vidal encaró a la Policía:

Publicidad