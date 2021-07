Arturo Vidal y su rabia: "El árbitro de Brasil vs. Chile se cree el dueño del espectáculo"

Arturo Vidal se despachó en contra del argentino Patricio Loustau, el árbitro que llevó el control de las acciones del partido de cuartos final entre Brasil y Chile y que le dio la clasificación a la siguiente ronda a los dueños de casa tras salir vencedores por marcador de 1-0. Palabras que llamaron la atención por su calibre y por las fuertes críticas.

"Lo dije antes, en este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones, un árbitro que sea justo y no que quiera ser el 'payasito del partido'. Eso nos deja tristes. Nos ganó un gran equipo, un equipo candidato. Por lo menos, nos vamos con la cabeza en alto."

Pero el jugador chileno no se conformó con lo dicho anteriormente y recalcó gran parte de culpabilidad al juez central tras lo ocurrido en el encuentro. Aseguró que se creía el 'dueño del espectáculo' y que no dejaba jugar. Vale decir, que Loustau expulsó justamente a Gabriel Jesús, futbolista brasileño, por una fuerte patada en contra de Eugenio Mena, y que no tuvo incidencia en la decisión del gol de los locales.

"Nos faltó definir. Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo, que se cree dueño del espectáculo, es difícil. Pero ya está. Hay que mejorar, hacer goles. Se nos lesionó Alexis Sánchez, lo importante es recuperarlo. Y nada, nos vamos el tranquilo. Dimos el máximo, nos vamos tranquilos, perdimos con el candidato número uno."

🔥EN LLAMAS🔥 Arturo Vidal apuntó contra el arbitraje del argentino Patricio Loustau tras la derrota de Chile 🇨🇱contra Brasil 🇧🇷.#CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/vBEC1gsRNr — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 3, 2021