"Aunque Brasil tiene a Neymar, Messi es más decisivo; eso definirá la final de la Copa América"

Llegó la hora de la verdad. Después de un largo camino solo hubo espacio para dos selecciones. Este sábado 10 de julio, en el estadio Maracaná, Brasil y Argentina definirán al campeón de la actual edición de la Copa América.

Por eso, para hablar de dicho encuentro y analizar lo que puede acontecer, en Gol Caracol hablamos con el exfutbolista Omar Larrosa, campeón con la 'albiceleste' del Mundial de 1978.

¿Qué opinión le merece lo hecho por Argentina, en esta Copa América?

"Tuvo partidos buenos, sobre todo en los primeros tiempos. No sé por qué en los segundos tiempos, merma su juego. A veces, espera a que su rival ataque para despertar. Al inicio de los partidos, es contundente y juega en campo contrario. Después baja. Por ejemplo, contra Colombia, donde Luis Díaz brilló, sucedió eso"

Y de Brasil, ¿Qué decir?

"Tiene buenos jugadores, pero no le veo la potencia de la que algunos hablan. Cuenta con cuatro o cinco individualidades, como Neymar y otros más, que marcan la diferencia, pero ha mostrado falencias en defensa y es una selección a la que se le puede llegar. No siento que esté tan por encima de los demás equipos"

Entonces, ¿Cómo se imagina la final?

"Será un partido difícil y donde ambos se cuidarán mucho. Será similar al que Argentina afrontó contra Colombia. Un juego durísimo, donde, por momentos, los de Rueda pudieron haber ganado. Ahora, volviendo a la final, los dos tienen hombres de calidad y élite. Se cuidarán en sus zonas para evitar que el gol llegue porque remontar será difícil"

¿Cuál será la clave para coronarse campeón?

"Brasil es vulnerable por la zona izquierda y Messi, a veces, utiliza ese sector. Por eso, podría generar problemas en dicho sector. Ahora, Argentina también tendrá que cuidarse porque tuvo dificultades en el juego aéreo, en los balones cruzados, cuando le desbordan, tal y como pasó con Luis Díaz, en el partido frente a Colombia"

Ya que nombró a Lionel, ¿Argentina sigue siendo 'Messidependiente'?

"Sin lugar a dudas. Hoy más que nunca depende de Messi. Lionel tiene impresionantes condiciones y el que juega así de bien, debe moverse más en la cancha y estar en todo lado. Debe auxiliar a sus compañeros, provocar el dos contra uno, arrastrar marcas y demás. Todo gira en torno a él y su magia"

¿Qué tanto puede influir en Messi, la presión de, finalmente, ser campeón con su Selección?

"Es similar a cuando vas a cobrar un penal decisivo. Esa caminada desde la mitad de la cancha hasta el área. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Sin embargo, de seguro, hará lo imposible por manejar esa presión. Ojalá pueda conseguirlo. Él como otros muchachos ya han jugado finales y eso ayuda a controlar la ansiedad"

Del tema arbitral se ha hablado mucho en la previa, ¿Cómo manejar eso en cancha por parte de los jugadores?

"Es difícil. Infortunadamente, el VAR y, en general, los árbitros no han tenido su mejor Copa América. Deberían entender la naturalidad del juego y no mirar tan al detalle. Hay roces que son normales. Existen jugadas que tienen que ser y hay otras que no. Son detalles a tener en cuenta y así hace mejor la labor y darle un mejor uso al VAR"

¿Quién es el favorito en la final?

"Como argentino quiero que Argentina gane. Sin embargo, todo está parejo. Eso sí, aunque Neymar es la figura de Brasil, Messi sobresale en Argentina. Además, Lionel es más continuo, más decisivo, concreta los goles y hace más simple todo. Ahora, más allá de las individualidades, Argentina debe jugarle de igual a igual a Brasil"

Saliéndonos del contexto, no puedo dejarlo ir sin preguntarle: ¿Qué opina de lo acontecido con el arquero argentino Emiliano Martínez en los penales contra Colombia?

"Me parece un arquero muy seguro y serio. Viene de menor a mayor. Sin embargo, lo que hizo me pareció muy malo para los rivales. A mí, no me hubiese gustado que alguien me dijera todo eso. Sé que en un partido se dicen muchas cosas, pero no así. Ese vocabulario, no me gustó. En mi carrera, nunca traté así a alguien"