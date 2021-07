Baldomero Perlaza: "En la Selección Colombia estoy preparado para lo que el 'profe' Rueda requiera"

"Es una experiencia muy linda representar al país, a la Selección Colombia, el grupo me ha respaldado, me he ganado el cariño de cada uno de ellos y acá estoy atento a lo que venga". Esas fueron las primeras palabras de Baldomero Perlaza este viernes y a horas de enfrentar a Uruguay, en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021.

Vea acá: Colombia vs. Uruguay, EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com

La noticia del día en las huestes del seleccionado colombiano tuvo que ver con la lesión de Mateus Uribe, quien se lesionó y no va a estar disponible para lo que resta del torneo organizado por la Conmebol.

Y Perlaza opinó al respecto y comentó que "sabemos que se pierde un gran jugador en la Selección, pero pienso que los volantes que estamos, venimos preparados para reemplazarlo. Cada uno de nosotros se encuentra atento".

El jugador de Nacional también expresó que "Uruguay es un gran rival, que tiene jugadores de experiencia como Luis Suárez y Edinson Cavani. Ellos tienen buenos jugadores; pero Colombia ha hecho un buen trabajo para enfrentarlos a ellos".

Le puede interesar: Atentos al jugador que debe llegar al Junior de Barranquilla

Publicidad

En el equipo de Reinaldo Rueda existe una gran expectativa de lo que pueda venir en la Copa. Así se reafirmó al oír algunas palabras de Baldomero, quien aseveró que "sabemos que vienen los mata mata, sigue un partido muy duro, aunque hay una gran ilusión de seguir pasando para buscar conquistar la Copa América".

El partido entre Colombia y Uruguay de este sábado se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com. Nuestra información previa comenzará a las 4:20 de la tarde y el toque inicial, a las 5:00 p.m.