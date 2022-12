‘Bolillo’ Gómez: “No salió nada en los exámenes de Renato Ibarra, decidimos que no siga”

El entrenador colombiano al mando de la selección de Ecuador habló en rueda de prensa previo al duelo con Japón. Se refirió a la supuesta lesión que tenía el jugador, y quien por decisión del DT, ya no seguirá en la Copa América Brasil 2019

El seleccionador de Ecuador, Hernán 'Bolillo' Gómez, dijo este domingo en rueda de prensa que "no salió nada" en los estudios médicos que le realizaron al extremo Renato Ibarra, que se retiró de la Copa América.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", sostuvo Gómez.

El seleccionador había dicho antes del partido del viernes ante Chile (1-2) que el extremo del América mexicano no iba a poder jugar ante la Roja por "inconvenientes" en un tobillo y que iban a evaluar si podía estar ante Japón, este lunes.

Sin embargo, Ibarra dejó la concentración del equipo.

Según Gómez, los estudios no muestran ninguna lesión a pesar de que el jugador le dijo "que no se sentía bien".