Chile-Perú y Argentina-Paraguay, semifinales inéditas para la Copa América

Hace cuatro años, en el torneo que Uruguay ganó en Argentina, las semifinales contaron con los partidos Paraguay-Venezuela y Perú-Uruguay, que llevaron a uruguayos y paraguayos a la final, por lo que Perú y Paraguay repiten como semifinalistas.

Que no se hayan registrado estos emparejamientos no supone que desde la Copa ecuatoriana de hace veintidós años estas selecciones no hayan llegado a las semifinales.

En las ocho ediciones disputadas desde entonces, la actual selección anfitriona, Chile, solo ha llegado una vez a la semifinal. Fue en 1999 en Paraguay cuando cayó ante Uruguay, la que ahora es su "enemiga del alma" como consecuencia de la polémica suscitada por el incidente del dedo de Gonzalo Jara en el trasero de Edinson Cavani.

Argentina, por su parte, ha sido semifinalista en tres de estas ocho ocasiones, la primera en Ecuador, donde se proclamó campeón. Entonces jugó con Colombia en semifinales.

Sus dos restantes semifinales han llegado torneos más recientes. En 2004, en Perú, superó también a Colombia en esta instancia y tres años después, en Venezuela, se impuso a México. En ambas ocasiones perdió la final contra Brasil.

Paraguay solo fue semifinalista hace cuatro años en Argentina, donde tras superar a Venezuela, perdió por 3-0 en la final contra Uruguay.

Por lo que respecta a Perú, antes de las semifinales del pasado torneo había estado en las del torneo de 1997, cuando cayó ante Brasil, por lo que esta será su tercera semifinal desde 1993.

Chile y Perú se medirán el lunes en Santiago a partir de las 6:30 pm, mientras que Argentina y Paraguay lo harán el martes en Concepción a la misma hora.