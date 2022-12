Colombia cayó 5-4 frente a Chile en los penaltis y quedó eliminada de la Copa América

En los 90 minutos, los chilenos vieron cómo por intermedio del VAR les anularon sendos goles a Charles Aranguíz y a Arturo Vidal. Los de Carlos Queiroz no tuvieron una buena presentación.

La Selección Colombia cayó este viernes 5-4 con Chile, en la fase de cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 y quedó por fuera del torneo continental. El duelo termipo 0-0 en los 90 minutos.

Por Colombia anotaron en la tanda de penaltis James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina; William Tesillo falló, mientras que por Chile convirtieron Vidal, Eduardo Vargas, Érick Pulgar, Aránguiz y Alexis Sánchez.

Ambos onces hicieron gala de garra y disputa durante los noventa minutos, en los que los bicampeones estuvieron más cerca de abrir el marcador a partir de contragolpes y llegadas por las bandas.

La Roja vio cómo el argentino Néstor Pitana le anuló dos tantos, uno en el 15 y otro en el 72. Los colombianos, que se marcharon sin recibir un gol en el torneo, fueron de más a menos en el partido.

La selección cafetera inició con una mayor presión que se disipó cuando la conexión entre Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez empezó carburar.

Las dos estrellas de ambas selecciones reflejaron esa dinámica. Si James Rodríguez tomó el mando en los primeros 15 minutos, Vidal le robó el timón en el último cuarto del primer periodo.

Las mejores ocasiones de los primeros 45 minutos fueron para la actual campeona.

Un remate de Aránguiz que David Ospina sacó con una mano felina y que posteriormente sería anulado por fuera de juego antecedió a la primera polémica con el vídeo-arbitraje del partido.

El segundo acto contó de nuevo con una Colombia pujante. Los chicos del portugués Carlos Queiroz rondaron la meta de Gabriel Arias, pero fue otra vez Chile la más incisiva en sus aproximaciones. Alexis Sánchez perdonó un cara a cara con Ospina.

James respondió con una detalle de calidad en una jugada de banda -un centro exquisito con el exterior del pie-, pero fue la actual campeona la que golpeó. Vidal remató a las redes una dejada de Alexis Suárez. Pero el VAR tenía otros planes.

Ahora, los chilenos esperarán al ganador del partido de este sábado entre Uruguay y Perú, para conocer su rival en semifinales.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.

Así fueron los penaltis:

Cobra James Rodríguez y gol (1-0)

Cobra Arturo Vidal y gol (1-1)

Cobra Edwin Cardona y gol (2-1)

Cobra Eduardo Vargas y gol (2-2)

Cobra Juan Cuadrado y gol (3-2)

Cobra Erick Pulgar y gol (3-3)

Cobra Yerry Mina y gol (4-3)

Cobra Charles Aranguíz y gol (4-4)

Cobra William Tesillo y lo botó (4-4)

Cobra Alexis Sánchez y gol (4-5)

Ficha técnica

Colombia:

David Ospina - Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe (Edwin Cardona, 67) - James Rodríguez, Falcao García (Duvan Zapata, 77), Roger Martínez (Luis Díaz, 81). DT: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Jean Beausejour - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - Jose Fuenzalida (Esteban Pavez, 75), Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Árbitro: Nestor Pittana (ARG)

Definición por penales:

Colombia: Rodríguez, Cardona, Cuadrado, Mina

Chile: Vidal, Vargas, Pulgar, Aránguiz, Sánchez

Amonestaciones:

Colombia: Medina (44), Cuadrado (70), Rodríguez (89)

Chile: Aránguiz (8), Vidal (59)

