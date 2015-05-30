Colombia confirmó la lista de 23 para la Copa América

Esta es la lista definitiva para la Copa América de Chile 2015:
ALEXANDER MEJIA SABALZA (MONTERREY – MEXICO)
CAMILO ANDRES VARGAS GIL (ATL. NACIONAL – COLOMBIA)
CARLOS ALBERTO SANCHEZ MORENO (ASTON VILLA – INGLATERRA)
CARLOS ARTURO BACCA AHUMADA (SEVILLA – ESPAÑA)
CARLOS ENRIQUE VALDES PARRA (NACIONAL – URUGUAY)
CRISTIAN EDUARDO ZAPATA VALENCIA (MILÁN – ITALIA)
CRISTIAN HARSON BONILLA GARZON (EQUIDAD – COLOMBIA)
DARWIN ZAMIR ANDRADE MARMOLEJO (STANDARD LIEJA – BELGICA)
DAVID OSPINA RAMIREZ (ARSENAL – INGLATERRA)
EDWIN ANDRES CARDONA BEDOYA (MONTERREY – MEXICO)
EDWIN ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ (SANTOS – BRASIL)
JACKSON ARLEY MARTINEZ VALENCIA (PORTO – PORTUGAL)
JAMES DAVID RODRIGUEZ RUBIO (REAL MADRID – ESPAÑA)
JEISON FABIÁN MURILLO CERÓN (GRANADA – ESPAÑA)
JUAN CAMILO ZUÑIGA MOSQUERA (NAPOLI – ITALIA)
JUAN GUILLERMO CUADRADO BELLO (CHELSEA – INGLATERRA)
LUIS FERNANDO MURIEL FRUTO (SAMPDORIA – ITALIA)
PABLO ESTIFER ARMERO (FLAMENGO – BRASIL)
PEDRO CAMILO FRANCO ULLOA (BE?IKTA? – TURQUIA)
RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE (MANCHESTER UNITED – INGLATERRA)
SANTIAGO ARIAS NARANJO (PSV EINHOVEN – HOLANDA)
SEGUNDO VICTOR IBARBO GUERRERO (A. S. ROMA – ITALIA)
TEOFILO ANTONIO GUTIERREZ RONCANCIO (RIVER PLATE – ARGENTINA)
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