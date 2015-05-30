Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad
Logo notificaciones
Active las notificaciones para estar siempre informado del fútbol nacional e internacional con Gol Caracol.
¡Claro que sí!
No, gracias.

Publicidad

Gol Caracol  /  Copa América  /  Colombia confirmó la lista de 23 para la Copa América

Colombia confirmó la lista de 23 para la Copa América

El técnico José Pékerman confirmó que los lesionados Aguilar, Guarín, Quintero y Álvarez Balanta no irán a Chile, así como tampoco Meza, Rentería y Mojica.

300754_Falcao García y José Pékerman
Jose Pekerman, coach of Colombia's national soccer team, right, talks to player Radamel Falcao during a send-off ceremony at the presidential palace in Bogota, Colombia, Friday, May 29, 2015. Colombia's team members received the national flag from Santos ahead of their departure to Argentina, where they'll train for the Copa America which starts in June in neighboring Chile. (AP Photo/Fernando Vergara)
Falcao García y José Pékerman
Actualizado: mayo 30, 2015 02:51 PM

Esta es la lista definitiva para la Copa América de Chile 2015:

ALEXANDER MEJIA SABALZA (MONTERREY – MEXICO)
CAMILO ANDRES VARGAS GIL (ATL. NACIONAL – COLOMBIA)
CARLOS ALBERTO SANCHEZ MORENO (ASTON VILLA – INGLATERRA)
CARLOS ARTURO BACCA AHUMADA (SEVILLA – ESPAÑA)
CARLOS ENRIQUE VALDES PARRA (NACIONAL – URUGUAY)
CRISTIAN EDUARDO ZAPATA VALENCIA (MILÁN – ITALIA)
CRISTIAN HARSON BONILLA GARZON (EQUIDAD – COLOMBIA)
DARWIN ZAMIR ANDRADE MARMOLEJO (STANDARD LIEJA – BELGICA)
DAVID OSPINA RAMIREZ (ARSENAL – INGLATERRA)
EDWIN ANDRES CARDONA BEDOYA (MONTERREY – MEXICO)
EDWIN ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ (SANTOS – BRASIL)
JACKSON ARLEY MARTINEZ VALENCIA (PORTO – PORTUGAL)
JAMES DAVID RODRIGUEZ RUBIO (REAL MADRID – ESPAÑA)
JEISON FABIÁN MURILLO CERÓN (GRANADA – ESPAÑA)
JUAN CAMILO ZUÑIGA MOSQUERA (NAPOLI – ITALIA)
JUAN GUILLERMO CUADRADO BELLO (CHELSEA – INGLATERRA)
LUIS FERNANDO MURIEL FRUTO (SAMPDORIA – ITALIA)
PABLO ESTIFER ARMERO (FLAMENGO – BRASIL)
PEDRO CAMILO FRANCO ULLOA (BE?IKTA? – TURQUIA)
RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE (MANCHESTER UNITED – INGLATERRA)
SANTIAGO ARIAS NARANJO (PSV EINHOVEN – HOLANDA)
SEGUNDO VICTOR IBARBO GUERRERO (A. S. ROMA – ITALIA)
TEOFILO ANTONIO GUTIERREZ RONCANCIO (RIVER PLATE – ARGENTINA)

Publicidad

Relacionados

Gol Caracol

Copa América

José Pekerman

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial