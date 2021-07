"Colombia es candidata, pero tiene falencias en defensa y definición, y Perú lo debe aprovechar"

No todo está perdido. Aunque no se consiguió la clasificación a la final de la Copa América, la Selección Colombia está ante la oportunidad de hacerse con el tercer lugar. Para ello, deberá vencer a Perú, en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

Por eso, para hablar y analizar lo que será dicho compromiso, en Gol Caracol hablamos con Carlos Álvarez, periodista de ‘Gol Perú’, quien dio su punto de vista de cómo llegan la selección 'inca' y su percepción del combinado 'tricolor'.

¿Qué opinión le merece lo hecho por Colombia, hasta ahora?

"Colombia es uno de los equipos más importantes. Eso sí, sorprende la poca efectividad que ha tenido en el torneo. Luego de seis juegos y con los delanteros que tiene, solo ha marcado cuatro goles, es decir, la mitad de las anotaciones de Perú. No han encontrando el sistema para finiquitar todo lo que crean, no están teniendo buena puntería"

Y de Perú, ¿Qué decir?

"Esta copa le ha servido a Perú para ver algunos jugadores que, en Eliminatorias, no había podido analizar. Algunos han respondido de buena manera, como Gianluca Lapadula, Sergio Peña, Marcos López, entre otros. Jugar estos siete partidos de Copa América, le vinieron muy bien al entrenador Ricardo Gareca y a la selección"

¿Cómo los 'incas' afrontarán el partido?

"Para Perú será complicado. Siempre se le dificulta tener buenos resultados contra Colombia, más allá del reciente triunfo en fase de grupos. De seguro, el director técnico Ricardo Gareca mantendrá el mismo esquema que le ha venido dando resultados, es decir, el 4-3-2-1. Los jugadores ya están acostumbrados a ese sistema"

¿Qué análisis hace de lo que pueda pasar en la cancha?

"Perú y Ricardo Gareca deberían intentar sacar un buen resultado y aprovechar la falta de gol de Colombia. Eso sí, será muy complicado para los 'incas'. Además, la 'tricolor' tiene supremacía en cuanto a resultados, a nivel general, en los últimos tiempos"

¿Hay algún favorito a hacerse con la victoria?

"En cuanto a plantel, nómina, recambio y todo, Colombia es candidato y se lleva la responsabilidad. Además, el inicio de la era de Reinaldo Rueda va por buen camino. Perú no tiene la misma calidad de jugadores. Sin embargo, Gareca conoce muy bien a su selección, más allá de que algunos se incorporaron hace poco, y les sacará lo mejor para dar la pelea"

Más allá de la falta de efectividad, ¿Qué otra falencia presenta Colombia?

"La zaga central. Aunque son hombres que juegan en la Premier League, no se ve la solidez que, años atrás, presentaba la Selección Colombia con Luis Amaranto Perea, Mario Alberto Yepes, Jorge Bermúdez, Andrés Escobar, entre otros. Yerry Mina y Davinson Sánchez son buenos, pero no se compenetran y, por ende, no dan la solvencia necesaria"

En la otra cara de la moneda, ¿Cuál considera que es el punto más fuerte?

"El arco. Tienen un arquerazo. Además, el mediocampo pesa mucho. Hay jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Wilmar Barrios que marcan la diferencia. Y si Mateus Uribe no se hubiera lesionado, también lo pondría en esa lista. Son futbolistas diferentes y que sorprenden"

Volviendo a Perú, ¿Cómo va el proceso de Gareca? Se llegó a poner en duda su continuidad. ¿Qué han dicho de nuevo?

"En algún momento se cuestionó su trabajo porque se equivocó en la formación, en aquella goleada frente a Colombia. Sin embargo, esta Copa América, le sirvió para cambiar el camino y mejorar. Convenció a los jugadores, sumó caras nuevas y faltan los hombres de experiencia para que se sumen y aporten"

Entonces va a seguir como entrenador...

"Sí. Se sigue creyendo en Ricardo Gareca y su proceso. Lo ha hecho bastante bien y le ha dado un poder mental gigante al futbolista peruano. Se ha levantado de grandes golpes y goleadas, eso no es fácil y es de mérito. Todo eso deja satisfecho a los hinchas. Siempre se sobrepone y saca resultados impensados. Tiene total apoyo"

Hace instantes, hizo referencia a "los hombres de experiencia que faltan". En Colombia, no estuvieron ni James Rodríguez ni Falcao García. Cuando regresen a la Selección, ¿pasará lo mismo que usted decía con anterioridad?

"James, sin lugar a dudas, va a sumar. Sería 'tonto', si pienso o digo que ya no está para la Selección. El fútbol colombiano siempre ha tenido jugadores de esas características y los necesita. Quienes han estado, no lo han logrado suplir de la mejor manera. Falcao es un líder y capitán, poco más que agregar. Van a ser útiles para Reinaldo Rueda y sumarán"