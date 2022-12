“Colombia es fuerte en el juego colectivo como en el individual”: Ricardo Gareca

“Tenemos que neutralizar y jugar. Con Brasil neutralizamos en el primer tiempo, en el segundo ya intentamos jugarlo y ganarlo; claro, en el primero lo intentamos, pero Brasil no nos dejó”.

Publicidad

Arquero Gianluigi Buffon temió lo peor con la Juventus

Alberto Rodríguez, central de la selección ‘inca’, también se refirió al combinado patrio, rescatando el buen juego individual que tienen los dirigidos de José Pékerman. “Tenemos que estar muy atentos, contrarrestando ataques de Colombia. Pero nosotros también tenemos lo nuestros y vamos a intentar complicar al rival”, sentenció.

A Ricardo Gareca se le preguntó sobre si él creía que tenía alguna ventaja por conocer al futbolista colombiano. “Yo a Colombia lo conozco como todo entrenador. Conozco al jugador colombiano, que es muy talentoso y muy parecido al peruano. En estos años ha evolucionado mucho, lo han hecho evolucionar en políticas deportivas. Y no hay alguna ventaja hacia nosotros porque yo conozca al jugador colombiano”.

Publicidad

“Lógicamente son selecciones que habitualmente clasifican a estas instancias, que no estén ellos (Brasil – Uruguay) es una sorpresa, es algo que no se da. Que haya brillo o no, eso ya es relativo, para el partido de mañana las localidades ya están vendidas”, respondió el técnico argentino cuando se le preguntó sobre las eliminaciones de Uruguay y Brasil en la primera ronda.

Publicidad

Por último, Gareca rescató que Colombia es una buena selección y la cual tiene un excelente juego colectivo, como individual. También afirmó que el partido se puede ir a la definición de penales, los cuales han trabajado en las últimas prácticas.