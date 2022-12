“Colombia no está obligada a ganar la Copa América”: Juan José Buscalia

Querido por la teleaudiencia latinoamericana, el conductor del noticiero nocturno, Central Fox, con gran experiencia en torneos internacionales como Copas del Mundo, Copa Libertadores y Copa América, opinó sobre la actualidad de la Selección colombiana y dio su favorito a llevarse el título.



1. ¿Cómo ve el nivel de la Copa América para este año?

Me parece que va a ser una excelente Copa América. Los jugadores sudamericanos llegan en mejor estado físico respecto a Brasil 2014. Si tomamos Colombia, James ha crecido futbolísticamente, Falcao llega pleno, más allá de que no tuvo una temporada en la que jugó tanto como él quería; y si repasamos los distintos seleccionados, físicamente los jugadores terminaron esta temporada menos cansados que la anterior. Argentina tiene por ejemplo a un Messi que se le ve muy bien, mucho más fresco que el año pasado. En general, creo que tendremos una Copa América con muy buen nivel y calidad de juego.

2. ¿Qué selección ausente en el Mundial, ve fuerte para esta Copa América?

De los cuatro que estuvieron ausentes, al que veo mejor parado es a Paraguay que tiene una buena base de futbolistas. De Venezuela no me espero demasiado, sinceramente, si bien en otra etapa creció mucho, ahora está empezando un proceso; lo mismo Perú, hizo una muy buena Copa América hace cuatro años, saliendo tercero, pero está recién jugando sus primeros partidos con Gareca.

3. ¿Qué opina sobre la actualidad de la Selección colombiana?

Cuando escucho opiniones sobre la Selección siento que hay una exigencia que por momentos puede ser peligrosa. Colombia no está obligada a ganar la Copa y no será una decepción si no la gana. En el torneo hay cuatro o cinco seleccionados con un nivel muy parejo que puede pelearla, y para Colombia ya estar en ese grupo de favoritos demuestra el gran momento que está pasando.

4. Colombia tiene grandes delanteros, teniendo en cuenta su presente ¿cuál sería su formación en ataque?

Colombia tiene cuatro grandes delanteros que son referentes: Jackson, Bacca, ‘Teo’ y Falcao. Al ‘Tigre’ lo alinearía siempre, y me parece que hoy, de los otros tres, el que mejor está es Bacca, quien terminó una temporada excelente con el Sevilla y merece de una vez por todas una oportunidad.

5. Falcao García vuelve a ser convocado después de una lesión que lo dejó por fuera del Mundial y no tuvo mucha participación con su club, ¿cree que sea conveniente que sea titular?

Después de la lesión jugó poco, pero hace tiempo que está entrenándose bien. Falcao es una fiera enjaulada y necesita que lo saquen con confianza para demostrar lo que vale, como lo hará Pékerman. Si yo lo tuviera lo pondría siempre de titular en mi equipo, es un delantero que tiene características como para confiar en él, más allá de que no tuvo un año brillante porque no lo pusieron.

6. ¿Qué selecciones ve como fuertes candidatas al título?

Colombia está para confirmar que puede hacer una buena Copa América y rendir bien a nivel internacional; Uruguay tendrá la baja de Luis Suárez que le pesará y lo podrá complicar un poco; Brasil, que es el gran necesitado de esta Copa América, va por la revancha; y Argentina, es hoy mucho más equipo que aquél que jugó el Mundial, que tuvo a Messi no del todo bien, a Di María complicado, al ‘Kun’ Agüero también mal físicamente, sin Tévez... Pero si revisamos, Brasil se siente con la obligación de ganar, Argentina también, Chile por ser local…

7. ¿Y a quién ve alzando el trofeo?

Si bien Argentina y Colombia tienen un buen plantel, el favorito es Brasil. Siempre que hay una competencia es el candidato a ganar todo por historia y categoría. Además, tiene una gran plantilla que tiene el objetivo de dejar atrás lo que le pasó año pasado (Mundial). Me da la sensación que Brasil es el que puede quedarse de nuevo con la Copa, la cual viene ganando de manera consecutiva, salvo la última vez. Al margen de ella están Argentina, Colombia y Chile.

8. Usted es hincha de nuestro país ¿también lo es de la Selección?

Me siento un hijo adoptivo de Colombia y siempre quiero que a la Selección le vaya bien, naturalmente. En el Mundial estuve muy pendiente. En aquél partido contra Brasil, por ejemplo, me tocó transmitirlo para Blu Radio y todos pusimos las mejores energías para que le fuera bien. Finalmente tocó perder y creo que sí fue gol de Yepes, pero el fútbol es así y confío en que Colombia, por ese camino, volverá a un Mundial y estará mucho más cerca de ser protagonista en la Copa América de lo que lo fue antes.

9. ¿Qué tal una final Colombia- Argentina?

Puede darse tranquilamente porque las dos tienen un gran nivel. Si eso ocurre, seguramente lo transmitiré para Blu Radio y me van a poner en una situación difícil porque soy argentino y naturalmente uno siempre quiere que su seleccionado gane en todo, es algo que va con la sangre y es muy íntimo, pero por supuesto si Colombia gana me alegraré también porque solo ganó una Copa y necesita apoyarse en buenos resultados y en títulos. Por qué no, Colombia puede ser campeón.

10. Hablando de Argentina, Carlos Tévez volvió a ser convocado a la Selección. Mucho se habló sobre mala relación con Messi, ¿es mito o verdad?

La realidad sobre la relación la saben ellos: Messi y Tévez. La información que a nosotros nos llega como periodistas es que no tienen afinidad o no la han tenido durante muchos años y eso alejó a Tévez de la selección, indudablemente. Sin embargo, Martino decidió que sí o sí tenía que estar Tévez y bueno, se le informó a Messi y él lo aceptó de buen grado.

11. ¿Cómo piensa que sería el comportamiento de la ‘albiceleste’ con ambos jugadores en el campo de juego?

Los mejores partidos de Tévez fueron sin Messi en la cancha y los partidos de Messi fueron indistintos si estaba Tévez o no. Generalmente no brillaron cuando estuvieron juntos porque quizás se interponen y no se potencian, o porque se quitan espacios, pero los dos están en la madurez de su carrera y pueden hacer muy buena Copa. El gran desafío de este cuerpo técnico será lograr que estén equilibrados y se lleven bien futbolísticamente adentro la cancha.

12. ¿Qué tipo de futbolista le gusta, con qué cualidades?

Me parece que se cometen injusticias cuando solo se destaca a quienes atacan. Admiro mucho el trabajo de un buen defensor, por ejemplo, me gustó mucho el trabajo de Yepes en Colombia, lo que hizo en el Mundial con toda su experiencia y su oficio. Aunque también es imposible pasar por alto a otro tipo de jugadores como Messi, quien atraviesa por un momento brillante, o James Rodríguez.

13. ¿Qué partido para usted fue memorable o es el que más recuerda del torneo?

Recuerdo aquella Copa América de Chile 91 en la que Argentina fue campeona. La dirigió el ‘Coco’ Basile, con un Caniggia brillante adelante con Batistuta. Pasaron ya muchos años y Argentina no volvió a ganar salvo en el 1993, un título importante. No olvido que la Selección jugó un partidazo contra Colombia y Brasil, son recuerdos que me quedaron imborrables. Y cómo olvidar las dos finales que perdió Argentina con Brasil en el 2004 y 2007; por eso digo que hay que tenerle respeto.

