Compañero de Óscar Murillo en Pachuca asegura que no va a poder jugar la Copa Centenario

El defensor central Óscar Murillo, quien hace parte de la lista de 23 convocados a la selección Colombia para disputar la Copa América Centenario, tuvo que ser sustituido al término de los primeros 45 minutos por una molestia en la pierna izquierda, aunque no se ha confirmado la gravedad de la lesión por parte del Cuerpo Médico del Pachuca.

Omar González, compañero de Murillo en Pachuca declaró que el colombiano difícilmente podrá jugar la Copa América con la Selección Colombia y descartó su presencia en el partido de vuelta de la final de la liga mexicana.

“Estoy muy triste, tenía la Copa América también para jugar para su Selección, es un orgullo y creo que no va a poder jugar con ellos y también porque no va a estar con nosotros (el domingo); tuvo un gran torneo Murillo y me da mucha lástima que salió de este juego”, dijo Omar González en declaraciones que recoge mediotiempo.com.

El exjugador de Nacional tuvo que ser ayudado para poder abandonar el terreno de juego, ya que no podía caminar con normalidad.

El hecho ocurrió en la disputa de un balón junto al también colombiano Dorlan Pabón, del Monterrey, en territorio defendido por los ‘tuzos’.

Recordemos que el técnico de la ‘tricolor’, José Pékerman, le permitió a Murillo, Stefan Medina y Edwin Cardona disputar la gran final de la Liga MX, que terminó 1-0 a favor de Pachuca el partido de ida, el compromiso de vuelta será el próximo domingo en campo del Monterrey.