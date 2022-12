Con “garra”, Chile avanzó a las semifinales al derrotar 1-0 a Uruguay

Hace 32 años que la ‘roja’ no vencía a la ‘celeste’ en la Copa América y su triunfo de este miércoles, con un golazo de Isla a pase de Jorge Valdivia, más que un premio a su buen fútbol, fue la recompensa por el tesón y la perseverancia de sus jugadores.

Chile presionó y estrelló muchas veces contra una defensa granítica, hasta que la derribaron cuando ya se defendía con diez jugadores por la expulsión de Edinson Cavani (m.62).

Ambos equipos salieron decididos a imponer sus términos pero a Chile le costó más acomodarse, lo que aprovechó el equipo celeste para llegar a la zona e incomodar al portero Claudio Bravo en dos laterales servidos al corazón del área y con un remate de Christian 'Cebolla' Rodríguez, que salió desviado.

Poco a poco comenzó a funcionar el medio campo de la Roja y Díaz, Aránguiz y Vidal pudieron alimentar a sus delanteros, especialmente por la derecha, donde Isla fue un eficaz agente ofensivo.

No obstante la falta de remate a gol afectó de nuevo a los chilenos. Vargas no lograba empalmar algún balón, Alexis Sánchez no aparecía aún y Valdivia se enzarzó en reclamos y jugadas bruscas que le costaron ser el primer amonestado del partido.

Uruguay le cedió el control a Chile pero amenazó al contragolpe con un remate cruzado de Carlos Sánchez (m.21 ) y un tiro libre que continuó en un córner (m.37).

Muslera tuvo más trabajo que su colega Bravo en la primera mitad y respondió bien ante remates de Aránguiz (m.24)y Alexis Sánchez (m.33), mientras Valdivia no llegó a un centro de Isla.

En el lado chileno, Bravo debió despejar con los puños tras un córner de Carlos Sánchez desde la izquierda (m.37) y después pasó poco, salvo una patada de Arévalo Ríos sobre Arturo Vidal que el juez no advirtió como falta.

La intensidad aumentó en el arranque de la segunda mitad con jugadas ofensivas en ambas áreas. Bravo debió exigirse al máximo ante un tiro bajo de Rolán (m.67), además de cortar un par de balones llovidos.

En los 60, Arturo Vidal cabeceó con poco ángulo un centro de Mena desde la izquierda pero Muslera respondió bien, y tres minutos después, Cavani recibió su segunda amarilla tras abofetear a Gonzalo Jara y fue expulsado.

Con diez Uruguay se replegó y levantó en su sector una muralla contra la cual se estrellaba una y otra vez el ataque chileno, que no lograba inquietar a Muslera, pese a que Sampaoli envió al campo a Matías Fernández y a Mauricio Pinilla en los lugares de Díaz y Vargas, que hoy no se vio.

Carlos Sánchez casi sorprende a Bravo con un tiro de distancia que se fue levemente desviado. Pero Chile seguía en el dominio y atacando, hasta que tuvo su premio.

A los 80 minutos, tras un borbollón en el área charrúa, Valdivia cedió a Isla que desde la línea del área sacó un remate rasante que se deslizó raudo hasta el fondo de las mallas celestes.

Uruguay sacó a relucir el juego fuerte, que en los 87 le valió la segunda amarilla y la expulsión a Jorge Fucile, tras un golpe alevoso a Alexis Sánchez.

La decisión sacó de casillas a los uruguayos que empujaron al árbitro brasileño Sandro Ricci y un línea; los suplentes entraron a la cancha, encabezados por el técnico Oscar Washington Tabárez, quien también fue expulsado.

Ficha técnica:

