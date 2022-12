Copa América 2021: "hoy más que nunca Colombia necesita de la Copa", dijo Ernesto Lucena

Vea acá EN VIVO la rueda de prensa de Ernesto Lucena sobre Copa América

Publicidad

Este sábado, en medio de una semana convulsa y en la que los ojos de Sudamérica estuvieron puestos en Colombia por hechos extrafutbolísticos que empañaron los juegos de Copa Libertadores en Barranquilla de Junior y América, y de Nacional , en Pereira, desde el Ministerio del Deporte apareció Ernesto Lucena para entregar un parte oficial de cara a la organización de la Copa América 2021, asignada a nuestro país y a Argentina en sede conjunta y cuyo toque inicial se tiene previsto para el próximo 13 de junio.

Vea acá el gol de Duván Zapata con Atalanta hoy en el fútbol de Italia

Publicidad

El alto funcionario gubernamental hizo claridad, ante trascendidos de prensa que han surgido en los últimos días en territorio colombiano y en otras naciones del continente.

Lucena comenzó indicando que "lo que yo quiero recalcar es que la Copa América sea el mensaje es de unión, usar la Copa América como un vinculo de paz, hoy Colombia más que nunca necesita la Copa América. Tenemos que usar el deporte. El mensaje hoy es que sigamos luchando, yendo adelante, como lo hicimos en el 2001, necesitamos reactivar la economía con la Copa América. Que las selecciones de Sudamérica vengan y compartan con nosotros".

Publicidad

El ministro también agregó que "durante la presente semana recibimos el apoyo de la Conmebol, he estado hablando con Alejandro Domínguez a diario. El país se encuentra listo, invertimos 12 mil quinientos millones de pesos, nos metimos en esto, esto no es que lo tenemos hace tres meses, que es pan y circo, no es para esconder la realidad social. La percepción que tenemos es que esto ha servido de reactivador económico, con más de 4 mil empleos directos e indirectos. La Copa América nos debe llenar de felicidad a todos".

Acá otros temas importantes tratados por Ernesto Lucena

*La Copa América

"Vamos a ir hasta el final, el país viene trabajando en su vacunación, eso nos dará algo de tranquilidad. Este lunes le pedí al general Bernal, encargado de seguridad de la Copa América, para hacerle un informe a la Conmebol. La Copa América no la vamos a ceder, no la vamos a cancelar, estamos jugados con esto".

*La pandemia del coronavirus

"Quiero contarle que de la mano del Ministerio de Salud venimos trabajando. Hoy no puedo hablar del tema de aforos, en los próximos días vamos a estar en la ciudad de Barranquilla con el Ministro de Salud (Fernando Ruiz), vamos a mirar las curvas epidemiológicas que preveen los expertos de dicho Ministerio, podemos entregar una noticia el miércoles; pero no nos podemos adelantar".

Publicidad

*Copa América y economía

"La Copa América se puede volver en un generador económico, hay que mirarlo así, no se trata y repito: no politicemos la Copa América, es un tema de unir a Colombia, de ver el reflejo de la gente. Ese es mi gran mensaje, la paz, la unión y la confraternidad".

Los patrocinadores

"Primero hay que decir que de los patrocinadores de Copa América no tengo ninguna información oficial, la Conmebol es la que trabaja con sus patrocinadores. De esto podemos hablar cuando recibamos información oficial".

Publicidad

Fútbol y tema social

"Acá no hay un tema más o menos importante, lo que sucede en el país tiene toda la importancia. Hay por resolverle muchos aspectos a nuestros jóvenes. Hoy debemos construir país. Qué mejor legado para nuestros niños, qué mejor regalo que vean acá a las figuras de las selecciones sudamericanas. Hay que mirar lo económico y lo social de este gran evento. No estoy acá para convencer a los que no están de acuerdo con la Copa, pero acá hay una manera para que entre todos construyamos país".

Los grupos de la Copa América

Cabe destacar que en el grupo A se encuentran encuadradas las selecciones de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay; mientras que en el B están Colombia, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador.

La Copa América no se pudo jugar en 2020 por la irrupción de la pandemia del coronavirus.