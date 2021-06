Crecen las fisuras en la Selección Colombia ante polémicas declaraciones de James Rodríguez

La Selección Colombia derrotó 1-0, y sin sobrarle nada, a su similar de Ecuador, en el estreno de la Copa América Brasil 2021. Al finalizar el compromiso, varios jugadores de la 'tricolor' dieron declaraciones que hicieron pensar a propios y extraños sobre algunos problemas que habrían a la interna del grupo.

Se trata de Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, quienes expresaron su sentir en la zona mixta al culminar el primer compromiso del certamen internacional de selecciones en Sudamérica.

"Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo, cuando estamos unidos somos más fuertes, si alguien se sale del planteamiento del 'profe' Rueda será más difícil, hay que estar unidos", resaltó el futbolista de la Juventus, mientras que el de Boca Juniors indicó que: "Aquí nadie es más que nadie, el equipo tiene que mantenerse así ... la unión hace la fuerza. Lo único que hacemos es entrenarnos y ponernos a disposición".

Todo esto, luego de las polémicas declaraciones de James Rodríguez en un Instagram Live junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, en el que declaró que "de los 80 partidos que tengo en la 'tricolor', he jugado cinco mal, por mucho. No me vengan con huevonadas. Aquí no ataco a nadie, pero dolió que no me convocaran. Hay que tener gratitud con lo que hemos hecho".

También, el volante del Everton, de Inglaterra, mostró su inconformidad con la no convocatoria por parte de Rueda Rivera a las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América, que inició este domingo.

Así las cosas, los jugadores del combinado patrio siguen demostrando en la cancha todo lo que resaltan en sus declaraciones y esperan llegar lo más lejos posible en el campeonato internacional y ahora enfrentarán a Venezuela, el próximo jueves, a partir de las 4 de la tarde.

Esta será la oportunidad para buscar el segundo título de nuestra selección en la Copa América, luego de la edición de 2001 que se llevó a cabo en el país.

No olvide que las emociones de la Selección Colombia podrá vivirlas en Gol Caracol y www.GolCaracol.com.