Daniel Bertoni: “Colombia vs. Argentina es equilibrado, deben salir sin tenernos tanto respeto”

Colombia vs Argentina será el duelo que definirá al otro finalista de la Copa América , luego de la clasificación de Brasil. Y a horas del duelo que se jugará en Brasilia; un histórico como Daniel Bertoni habló de lo que será el partido.

El exdelantero argentino, ídolo de Independiente ganando tres Copa Libertadores, y también campeón del Mundial de 1978 con la albiceleste, habló con GolCaracol.com.

Bertoni se refirió a cómo llegan ambos seleccionados, a las figuras de los dos equipos, y también mostró su lado crítico tanto para Argentina, como para Colombia.

¿Cómo llega esta Selección Argentina?

“El otro día ganó y el resultado fue Hincapié 3-0 Ecuador, la falla que tienen los jugadores hoy es como las del jugador Hincapié, no sé cómo puede jugar en una selección ecuatoriana. Claro que los tres goles vinieron por culpa de él, no es que Argentina ganó por jugadas de invento propio. Para mí Brasil como Argentina, para el próximo Mundial no son candidatos”.

Publicidad

¿A la Selección Colombia cómo la ve?

“Antes tenía jugadores que jugaban en conjunto como James Rodríguez y Falcao, ya son gente grande. Juan Fernando Quintero es un jugador de 25 minutos, no sé cómo esté jugando en China, es lo mismo que Santos Borré, lo ponen para correr y molestar. Acá en Sudamérica se puede jugar tranquilamente, pero tienen un par de jugadores interesantes: Cuadrado, Muriel, Zapata”.

¿Qué falencias le ve a la Selección Colombia?

“Ustedes tienen problemas defensivos con los dos centrales, según lo que veo yo. Ahora se han reforzado bien, porque jugaron bien contra Uruguay en un partido difícil. Ahora toca ver cómo les irá contra Argentina. Todos los goles que se hacen, la mayoría son por fallas defensivas, como Colombia ese día que perdía 0-2 con Argentina a los 10 minutos y a arte se había equivocado el técnico en ese momento, con todo el respeto de Rueda, lo respetó demasiado, aquí toca salir a ganar o ganar como hacen los europeos, un ida y vuelta porque los dos quieren ganar. Si tu sales a buscar el partido lo puedes perder, pero yo me quedo tranquilo porque sé que la Selección me está respondiendo a lo que yo quiero”.

¿Qué opina de Lionel Scaloni?

Publicidad

“Hay sectores del periodismo que critican a Scaloni, y para mí tampoco tiene la trayectoria para dirigir una Selección de Argentina, pero como arriba les interesa que hablen bien de la selección nos enfrentamos a débiles selecciones en las cuales conseguimos buenos resultados. El único equipo importante con el que ha jugado Argentina ha sido con Alemania en el 2-2, e íbamos perdiendo 2-0, cuando los alemanes hicieron cambios y pusieron la Sub-23”.

¿Para usted este Messi que está jugando la Copa América está jugando distinto?

“Argentina con poco y con las equivocaciones de Ecuador ganó, no es que hiciera jugadas extraordinarias para hacer goles, todas fueron equivocaciones. El primero una gran equivocación, y Messi que es uno de los mejores del mundo, no de la historia, un Iniesta, Ronaldo, Ronaldinho no fueron menos que Messi, ni Cristiano Ronaldo, el fenómeno estuvo a la altura de ellos e incluso mejor, lesionado y todavía”.

¿La selección favorita para el partido es Argentina?

“Colombia no se puede regalar, pero es que nosotros le ganamos a Bolivia y pareciera que hubiéramos ganado la Copa América, le ganamos a Ecuador, otro equipo mediocre, y creímos que habíamos tocado el cielo. Esta Copa América ha sido una de las peores que yo he visto en los últimos 20 años. Estamos diez escalones más abajo de los europeos”.

Publicidad



¿Usted cree que son ‘Messidependientes’?

“El técnico nuestro no tiene experiencia e igual se le da y se le da cuando hace los cambios más que nada, además que las equivocaciones Lionel Messi no te las perdona. El día que se vaya Messi de la selección necesitamos a otro Messi o Maradona, si no nos convertimos en una selección más”.

¿Es equilibrado el partido?

“Muy equilibrado, Rueda que ha tenido una gran trayectoria no es el mismo de antes, y nuestro técnico no tiene experiencia como la tiene Rueda y en jugadores, si nosotros no tuviéramos a Messi sería más equilibrado. Se habla de Argentina porque tiene historia y ustedes no la tienen como Argentina, pero hoy es un partido abierto. Si Colombia sale a jugar el fútbol que sabe y sin tenerle demasiado respeto a Argentina”.