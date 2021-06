Daniel Muñoz es uno de los jóvenes valores que tiene la Selección Colombia en este proceso de continua evolución generacional. Su paso por Bélgica le ha dejado experiencia, madurez y crecimiento personal, aspectos que fueron tenidos en cuenta por el técnico Reinaldo Rueda para convocarlo en esta Copa América. Aunque su debut no fue el mejor, tras ser expulsado a los dos minutos de haber ingresado al encuentro contra Perú por las eliminatorias, hoy es una de las fichas de confianza del cuerpo técnico tricolor para lo que se viene en el torneo continental.

¿Ha extrañado aquel lateral que realiza funciones en el ataque y tiene mayores libertades?

Claro se extrañan esas funciones, pero soy consciente de que mi primera función es defender y, después de hacerlo bien, uno se puede ir soltando al ataque. Eso me lo va diciendo el partido, quizás contra Brasil debía estar más pendiente de los duelos con los atacantes y mi función fue prioritariamente defensiva.

En algún momento jugó como volante extremo, ¿cree que podría ser una opción para reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado?

La posibilidad existe, soy un jugador polifuncional y no soy ajeno a este tipo de tareas y obligaciones dentro del terreno de juego. Pero son decisiones que debe tomar el técnico Reinaldo Rueda y, por mi parte, yo estoy a disposición de las funciones que quiera que haga en la cancha y el propósito es cumplirlas de la mejor manera.

¿Cómo analiza este tiempo de barrista a jugador y de jugador en Europa a ser titular en Colombia?

Es algo que me ha llenado mucho. No era fácil debutar como profesional, pero le dio gracias a Dios de haber podido jugar en el equipo de mis amores y haber hecho una gran labor que me sirvió para dar el salto a Europa. Ahora con la Selección, las cosas han ido mejorando, ha sido una maravillosa experiencia y sigo en ese proceso de crecimiento. Pienso que este es el comienzo, hay que ir con calma, con los pies en la tierra, con humildad y seguir aportando lo mejor. Contento por lo que he logrado en mi carrera deportivo, cuento con el orgullo y el apoyo de mi familia y eso es gratificante.

¿Qué le pide Reinaldo Rueda y por qué confía en usted?

Mi debut fue un infortunio que ningún jugador quisiera pasar, lo asumí con madurez y tuve el apoyo de mis compañeros y de la afición. Siempre fue una ilusión debutar con la Selección, pero eso quedó atrás y ahora debo ganar la confianza que me ha dado el profesor Rueda y hacer las cosas lo mejor posible en la posición que sea. Confía en mí porque he demostrado mis condiciones cada vez que he jugado y eso se da paso a paso, cumpliendo las labores con entrega, compromiso y buscando siempre consolidarme en el equipo para seguir aportando mi fútbol a Colombia.

¿Cómo es para un futbolista adaptarse a cambios tácticos de repente?

Los tiempos son cortos en la Selección, creo que en nuestros clubes se manejan muchos cambios en formación y uno como jugador ya lo tiene en el libreto mental. Así como pasó contra Brasil, uno cambia el chip cuando se pasa de una línea de tres a una línea de cuatro, pero creo que el equipo ha respondido bien esos cambios y los jugadores ya estamos adaptados para asimilar las nuevas funciones que el partido requiera.

¿Cómo analiza los rivales que vienen?

Todos somos conscientes de lo que se viene. Sea el rival que sea, será un partido importante y sabemos que Colombia está para pelearle a cualquier selección y soñamos por ser campeones de esta Copa América, sea cual sea el rival. Acá no hay espacio para los excesos de confianza y el trabajo duro es el que nos va a permitir alcanzar los objetivos que nos propusimos.