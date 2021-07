Daniel Muñoz y la humildad sobre su fútbol: "Estoy para aportar mi granito de arena a Colombia”

La defensa de la Selección Colombia estuvo muy consistente en el juego de cuartos de final contra la Selección de Uruguay , no solo lo centrales Yerry Mina y Dávinson Sánchez, también los laterales, que no se pudieron proyectar mucho, pero que cerraron ese camino a los jugadores de la 'celeste'.

Uno de los hombres que pudo atacar un poco más fue Daniel Muñoz, el lateral derecho pisó el área rival, sobre todo en la primera parte cuando se pegó sus escapadas haciendo llave con Santos Borré. El jugador del Genk, de Bélgica, habló de lo que siente al defender la camiseta de su país: Yo soñaba con jugar en la Selección, Dios me puso esto en el camino y creo que soy un hombre muy afortunado, porque tengo una carrera muy corta y ya estoy en Europa"

Contra la selección de Uruguay demostró que tiene proyección y que puede aportar en defensa, en las declaraciones se mostró entusiasmado e ilusionado de estar en el torneo de selecciones más antiguo del mundo: "Poder disputar mi primera Copa América, es algo que me llena, me motiva y me obliga a salir a trabajar más, con mayor humildad, mayor sacrificio y para eso estoy, para aportar mi granito de arena a Colombia”.

Muñoz, una de las apuestas del técnico Reinaldo Rueda, le está dando satisfacciones al país con su voluntad y sus ganas de brillar con la Selección Colombia.