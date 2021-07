Daniela Ospina no guardó palabras para expresar toda la admiración y cariño por su hermano David

David Ospina fue la gran figura del triunfo de Colombia sobre los uruguayos en el duelo de cuartos de final de la Copa América. Numerosos han sido los mensajes de apoyo, de respaldo y de agradecimiento. Su familia siempre ha estado a su lado y le han demostrado todo el apoyo al portero colombiano.

En esta oportunidad, su hermana Daniela Ospina, no guardó palabras para elogiar la gran labor de David en el encuentro contra las 'charrúas' y para admirar al gran profesional que es el jugador antioqueño cada vez que viste la camiseta de la Selección. Emotivo mensaje que dejó ver el cariño y el amor que siente por su querido hermano.

"Esta mañana me levanté pensando en mi hermano, en mi mejor amigo, en mi ejemplo y mi gran compañía y decidí escribir algo que no solo quiero compartir con él sino con todos ustedes: Muchos sabemos que este es un día muy importante para ti y no quería dejar pasar este día para decirte con todo el amor y el respeto que te admiro demasiado y me siento infinitamente orgullosa de ti, porque no cualquiera hace una carrera como tú tan intachable y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país y mucho menos de la manera que lo has hecho, con tanto respeto, profesionalismo, dedicación y corazón para defender cada partido y para dejar tu alma en la cancha. ¡Felicitaciones por este nuevo logro!"