David Beckham se declaró "gran fan" de Brasil de cara a la Copa América

"Soy un gran fan de Brasil. Me gusta como juegan" aseveró el David Beckham en una entrevista, en la que también se congratuló "por haber tenido la suerte" de jugar junto a "grandes" futbolistas brasileños a lo largo de su carrera.

"Para mí, ellos juegan de una forma que ningún otro puede hacerlo, están tan relajados...Da igual que jueguen la final de la Copa del Mundo, un gran torneo o en un parque. Ellos juegan igual, siempre sonriendo", añadió el exfutbolista de Real Madrid, Manchester United, Los Ángeles Galaxy, Milan y Paris-Saint Germain.

El jugador del Real Madrid entre 2003 y 2007, aseguró que le "entristece" ver marchar del conjunto blanco al entrenador italiano Carlo Ancelotti, aunque desea "toda la suerte" al nuevo técnico Rafa Benítez.

"Me entristece ver a Carlo marcharse, pero deseo a Rafa) toda la suerte. Dirigir al Real Madrid es algo muy especial", expresó el exjugador, que disputó cuatro temporadas con la camiseta blanca.

De Benítez destacó que tiene "pasión" y "mucha experiencia", así como reconoció que el Real Madrid es difícil que tenga un verano "tranquilo" en cuanto a movimientos de técnicos o jugadores.

"Nunca hay un momento tranquilo en el Real Madrid, es un lugar especial. Yo lo descubrí durante muchos años, en los que tuve la suerte de ser un jugador del Real Madrid por cuatro temporadas y ganar un campeonato (la Liga de 2007, aunque también ganó la Supercopa de España de 2003)", aseguró el jugador inglés.

Beckham también tuvo palabras muy afectuosas para Carlo Ancelotti, con el que coincidió tanto en el Milan como en el Paris-Saint Germain.

"Me encanta Carlo Ancelotti, trabaja con pasión. Creo que es una persona maravillosa, un entrenador increíble, de manera que me parece triste verle marcharse. Me da pena porque creo que le dio mucho al club. Estoy seguro que va a tener suerte vaya donde vaya", agregó.

Preguntado acerca del actual Barcelona de Luis Enrique Martínez, que lleva camino de reeditar el triplete que obtuvo antes con Pep Guardiola (en 2009 logró los tres títulos, a los que luego añadió la Supercopa de Europa, la de España y el Mundial de Clubes), Beckham cree que el actual equipo es "increíble" y tiene algo muy especial por su trabajo con la cantera.

"Soy exjugador del Real Madrid y aficionado madridista, normalmente no hablaría de un equipo que es tu principal rival, pero para mí el Barcelona es un equipo increíble. Creo que son especiales porque muchos de sus jugadores son de la cantera, y creo que crearon algo muy especial", explicó.

Para el inglés, el conjunto ‘azulgrana’ vivió "un tiempo de transición", pero ahora se está viendo lo mejor de sus grandes jugadores, aunque para algunos como Xavi Hernández es el final de su carrera.

"Xavi es uno de los mejores jugadores que mucha gente verá por muchos años. Me entristece verle salir esta temporada, pero está terminando de la manera correcta. Ha ganado la Liga, la Copa y va a jugar la final de la Liga de Campeones", añadió.

David Beckham estuvo presente este miércoles en la inauguración oficial de la Boutique Breitling, en el centro de Madrid.