Desde Argentina recordaron la vez que Boca y River le 'cerraron la puerta' a Juan Guillermo Cuadrado

Desde territorio argentino recordaron a Juan Guillermo Cuadrado, quien es emblema de la Selección Colombia y figura en la Juventus de Italia, cuando se probó en Boca Juniors y River Plate, y fue rechazado.

Hoy no hay duda del talento de Cuadrado, quien es un jugador veloz, desequilibrante y polivalente, además de la rica técnica que posee. Sin embargo, su don, y que ha ido puliendo en los últimos años, no siempre fue bien detectado y en Argentina recordaron la vez que el jugador de la Juventus no logró convencer en el balompié de ese país.

"Fue rechazado en Boca ni en River. “Nosotros te avisamos”, fue la respuesta de los captadores de talentos. Tampoco logró convencer en otros escudos del Ascenso, como Nueva Chicago, Tiro Federal y hasta El Porvenir, en el cuarto escalón del fútbol local", contó en una nota de 'TyC Sports', en la previa de las semifinales de la Copa América, entre la Selección Colombia y Argentina.

En Argentina no supieron lo que dejaron escapar. Luego de su paso por territorio 'gaucho', la carrera deportiva de Cuadrado cambió notablemente. Logró destacarse con Independiente Medellín y dio el salto a Europa.

Publicidad

El 'Panita' pasó por clubes como Udinese, Lecce y Fiorentina, de Italia. Luego, pasó a defender los colores de Chelsea, en Inglaterra, donde no logró brillar por lesiones, y finalmente fue fichado por la Juventus, donde se ha convertido en pieza fundamental del club.