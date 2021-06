"Desde hace años, Colombia es una selección respetada, pero Venezuela debe jugarle de igual a igual"

Después de la victoria 1-0, en su debut contra Ecuador, la Selección Colombia vuelve a saltar a la cancha. En esta ocasión, para enfrentar a Venezuela, en el Estadio Olímpico, de Goiânia, por la segunda jornada de la Copa América.

Históricamente, los partidos entre la 'tricolor' y la 'vinotinto' son especiales, ya que suelen ser aguerridos, físicos y muy emotivos. No en vano, para algunos este enfrentamiento es considerado como todo un clásico.

El pasado reciente indica que el combinado patrio, con goles de Duván Zapata y doblete de Luis Fernando Muriel, goleó 3-0 a Venezuela, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, cada encuentro es diferente.

Por eso, para analizar el compromiso de este jueves 18 de junio, a las 4:00 de la tarde, en Gol Caracol hablamos con Anthony Uribe, jugador venezolano que milita en el fútbol colombiano (Águilas Doradas), desde 2019.

¿Considera que hay mucha diferencia, en cuanto a nivel futbolístico, entre ambas selecciones?

"Venezuela llega con una serie de dificultades por todo lo que pasó con la COVID-19, obligando a hacer, prácticamente, una nueva convocatoria, con jugadores poco habituales de Selección y cuya inexperiencia puede pasar factura. Por el lado de Colombia, es un gran equipo y cuenta con jugadores que brillan en Europa, dándole un plus. Desde que llegó el profesor Reinaldo Rueda, han hecho las cosas bien y se ha visto un cambio importante"

¿Cómo cree que Venezuela puede acortar esas diferencias?

"La mayoría de partidos tanto en la Copa América como en las Eliminatorias, son cerrados. Basado en eso, no debería salir con tanto respeto hacia Colombia, jugarle de igual a igual y buscar el partido. Eso sí, entender los momentos, y cuando haya que defenderse, meterse atrás y complicarle la llegada al arco a Colombia"

Desde que llegó el técnico José Peseiro, los resultados no han sido los mejores, ¿qué pasa?

"Afrontar la Copa América con tantas bajas no es fácil. Hay ciertos argumentos que justifican lo que pasa. Ahora, en Eliminatorias, han sido partidos complicados. Además, para un técnico que viene de otras tierras es difícil adaptarse, conocer el medio y demás. Tomó las riendas de una selección que atravesaba un momento denso. Pero, a grandes rasgos, lo de la COVID-19 es el mayor problema. Este virus es algo inhumano"

A propósito del alto número de contagios en la 'vinotinto', ¿qué opina de que se haya realizado la Copa América en medio de la pandemia?

"Es complejo. Como le pasó a Venezuela, le pudo haber pasado a otra Selección. Científicamente, uno no conoce del tema, pero es que, en estos momentos, uno ya ni sabe cómo se contagia. Todo es tan difícil. Uno puede hacerse las pruebas PCR, pero igual presentarse un contagio masivo. Solo resta decir que se tomen muchas medidas"

Regresando a lo futbolístico, para usted, ¿cuál es la mayor virtud de la Selección Colombia?

"El buen presente de la mayoría de sus convocados. Luis Fernando Muriel está imparable en el Atalanta; Duván Zapata es un goleador impresionante; Juan Guillermo Cuadrado brilla en Juventus; tiene una muy buena mitad de la cancha con Mateus Uribe; en fin. Desde hace unos años, Colombia es una selección de respeto, lo demostró en el mundial pasado. Tienen jugadores en alto nivel y un recambio que promete"

Ya que habló de Duván y Muriel, usted como delantero, ¿con quiénes se la jugaría en la titular en esa posición?

"Es duro. Santos Borré la está rompiendo en River Plate, lo mismo que Miguel Ángel Borja, en Junior, y Duván y Muriel, ni se diga. Seguramente, Reinaldo Rueda ya sepa qué quiere. Pero me encantaría ver a Zapata y Luis Fernando desde el inicio porque es una dupla que se conoce. Eso sí, sin desconocer lo hecho por los demás atacantes. Todo lo contrario, les sobra calidad en la delantera"

¿Colombia vs. Venezuela es un clásico?

"Siempre son partidos muy parejos. Venezuela siempre le complica la vida a Colombia y esta vez no será la excepción. No tiene nada que perder. Debe salir a buscar y ver qué pasa, buscarle la vuelta al equipo de Rueda. El enfrentamiento más reciente no demuestra esto que digo, pero eso tampoco quita que, históricamente, siempre le hayamos hecho partido"