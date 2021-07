Diego Barragán y el fútbol uruguayo han estado ligados a lo largo del tiempo. Vale recordar que el entrenador y preparador físico, empezó su camino como técnico en dicho país con el club Hebraica y Macabi y, posteriormente, volvió como timonel de Cerro, equipo con quien hizo una gran campaña. Una voz autorizada que dio a conocer sus conceptos en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, con respecto a lo que será en duelo entre Colombia y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América.

¿Qué representa enfrenar a Uruguay, el equipo que abrió la crisis que le costó el puesto a Carlos Queiroz?

"Conozco a Reinaldo Rueda desde hace muchos años, casi que crecí con él y es un hombre con experiencia en este tipo de situaciones y es un hombre que trabaja y sabe cómo llevar sus procesos. Además, hay que decir que el duelo anterior contra Uruguay, nos encontramos con un equipo con un proceso de mucho tiempo como el que ha llevado Óscar Tabárez y eso marcó diferencia. Y más, si se tiene en cuenta que nos hicieron un gol a los 7 minutos".

¿Cree que se han dejado atrás esos fantasmas de aquel partido contra Uruguay, en Barranquilla?

"Yo no creo que haya fantasmas, es un plantel de jugadores muy maduros y sabe cómo afrontar todos estos compromisos. Además, cada partido es una historia diferente, el equipo se conoce muy bien y muchos de ellos han trabajado juntos durante mucho tiempo. Ambos equipos se conocen bien y saben qué tipo de jugadores tiene uno y otro".

¿Qué tanto puede pesar la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en el equipo para este partido?

"Va a ser notable, uno siempre quiere que un jugador como él estuviera en la cancha, porque es el hombre diferente, que marca el desequilibrio. Un jugador con muchos partidos encima y las demás selecciones lo respetan y saben de su recorrido. Pero el equipo debe estar preparado para esas situaciones porque hay que mirar el recambio. Carlos Queiroz me comentó que estaba preocupado por la falta de recambio en el fútbol colombiano y el equipo tiene que empezar a ver estas situaciones y afrontarlas".

¿Cómo ve ese tema del recambio generacional en la Selección Colombia?

"Yo siempre he pensado que Reinaldo Rueda regresó al lugar del cual no debió irse, pero hoy afrontar una Selección en donde se necesita empezar a armar un proceso. Esos cambios repentinos, que cortan procesos, son perjudiciales y no dejan nada bueno. Este es grupo de jugadores ha tenido que compartir con tres técnicos diferentes, pero ellos tienen experiencia y de tontos no tienen nada, ya saben cómo afrontar estos compromisos. Pero el recambio es una preocupación y poco ha salido de las divisiones inferiores o juveniles en selecciones Colombia y eso, en un futuro, puede pesar".