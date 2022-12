Diego Godín: ""El sueño máximo es ganar un título con la selección de Uruguay, a eso aspiramos"

El defensor uruguayo aseguró a un día de su estreno contra Ecuador que el "sueño máximo" para él como uruguayo y capitán de la Celeste es consagrarse campeónes, a lo que aspiran en esta Copa América.

"Obviamente el sueño máximo que puedo tener como capitán, como uruguayo, es poder ganar un título con la selección, no tiene precio ni nada que se compare, sería cumplir un sueño y es a lo que aspiramos", aseguró el zaguero charrúa en la rueda de prensa previa al primer partido, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Uruguay viene a "competir" e "intentar ganar", con "el sueño intacto", aunque su capitán se emplazó a ver "cómo se va dando el torneo" en el que un posible título "sería algo soñado".

Godín dijo que antes de un partido con la selección siempre tiene sensaciones de "ansiedad, ilusión y ganas" y un torneo como la Copa América "genera más expectativa", en un estreno en el que también admitió que hay "incertidumbre" sobre lo que les deparará Ecuador, Japón y Chile, sus rivales en el Grupo C.

"Sabemos que nos enfrentamos a un grupo parejo, competitivo, se ha visto en estos primeros partidos la intensidad con la que juegan, el orden táctico como se cuida, se respetan, se estudian. Sabemos que va a ser duro, difícil, competido, pero estamos con unas ganas tremendas e inmensas para empezar este torneo", añadió.

Preguntado por si puede ser la última oportunidad para los más veteranos de esta selección Godín lo calificó como "una linda oportunidad" y dijo que tienen equipo "para soñar" e ilusionarse, pero rechazó el favoritismo.

"Hablar ahora de que es la última oportunidad, de que somos favoritos, como dice el maestro (el seleccionador Óscar Tabárez) no sirve de nada, no aporta nada, lo único que tenemos que pensar es en demostrarlo en el campo y estar bien el día de partido", zanjó Godín.

Abundando en ese tema, el defensor dijo que una cosa es ser candidato, porque Uruguay tiene "muchísima historia" y eso es "un impulso" -es la selección con más títulos de la Copa América, 15-, pero hablar de favoritismo "ni suma ni aporta nada".

"Y no es que se esquive, sino que no se habla porque no aporta absolutamente nada. Yo de mi selección no lo voy a decir porque no tiene sentido ni creo que aporte que lo diga de otras selecciones", zanjó.

El defensor uruguayo alertó sobre la importancia del primer partido en un torneo corto y dijo estar "convencido" de que los partidos iniciales son "los más difíciles y seguramente los más importantes".

"Obviamente que está el nerviosismo, ninguno quiere fallar ni equivocarse, todos los equipos quieren ganar y empezar bien, siempre es más complicado y da más tensión, y ese resultado te va a marcar cómo jugar los siguientes en la serie. Por eso la importancia, la tensión y la paridad que hay en los primeros partidos", analizó Diego Godín.