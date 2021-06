La Selección Colombia ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa América, luego de sumar cuatro unidades en la fase de grupos del torneo.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda se preparan para la siguiente fase del campeonato. Este sábado, Duván Zapata atendió a los medios de comunicación y aclaró todas las dudas de los periodistas.

"Por momentos y circunstancias del partido es necesario dar una mano en la zona defensiva. En un equipo de fútbol atacamos todos y defendemos todos, así tengamos otras responsabilidades. En el partido ante Brasil era necesario dar una mano en defensa, era necesario porque entre menos espacios tuvieran ellos más control del partido podía tener Colombia. Hicimos un gran papel, pero el resultado no se nos dio", indicó de entrada.

También tuvo tiempo para hablar de lo que ha sido la mala puntería de cara a los pórticos rivales para el atacante del Atalanta, quien no ha podido marcar.

"En lo personal vengo haciendo las cosas bien, para ser un poco más letal hay que meterla. Pero estoy tranquilo porque sé que en cualquier momento me va a llegar el gol. Me he venido sintiendo muy bien, la única vez que no jugué en mi posición fue contra Perú, pero en Atalanta también hago ese desempeño. Mi balance ha sido positivo, obviamente me falta el gol que es algo que estoy buscando desde el primer partido en Eliminatorias. Estoy tratando de estar tranquilo y mejorar cada día en los entrenamientos", agregó.

Y uno de los temas que más retumba por estos días en la 'tricolor' es la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en el próximo partido, por acumulación de tarjetas amarillas.

"Cuadrado no va a poder estar dentro del terreno de juego, afortunadamente lo tenemos afuera y su presencia para nosotros es importante. No podrá jugar, pero va a estar apoyándonos y va a darnos indicaciones si es necesario. Tenemos muy buenas alternativas, ya el tema de su reemplazo le corresponde al cuerpo técnico, pero hay que seguir unidos. Edwin es un grandísimo jugador que puede dejarte de frente al arco contrario así que vamos a necesitar de todas sus capacidades como la de los demás", concluyó.