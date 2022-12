Edwin Valencia evoluciona satisfactoriamente para estar en la Copa América

Valencia vuelve al combinado de José Pékerman luego de perderse el Mundial por una lesión.

Valencia padeció la contusión en el compromiso que su club Santos perdió 1-0 frente a Chapecoense y abandonó la cancha a los 20 minutos.

"La lesión se originó en un balón dividido, me pegaron en la parte de atrás de la pierna izquierda, se me hizo una `bolita’, me incomodaba, afortunadamente solo fue una contusión y pedí el cambio, no quería arriesgarme", declaro a Caracol Radio de Colombia el lunes por la noche.

Valencia, uno de los hombres de confianza de Pékerman en las eliminatorias mundialistas, posteriormente solicitó al departamento médico de Santos una resonancia magnética y salió bien.

"Hable con los médicos de las selección, les conté lo que paso y con los exámenes quedaron más tranquilos... Seguramente volveré a entrenar el miércoles y jugaré el fin de semana", destacó.

Otro lesionado y también mediocampista, Juan Guillermo Cuadrado (Chelsea, Inglaterra), mejoraba de su lesión en una rodilla originada en una falta en el último partido de la temporada de la liga Premier contra Sunderland.

Fredy Guarín (Inter de Italia) es aquejado por una molestia muscular desde hace días y su actuación en Chile se mantiene en suspenso, y también la del lateral Camilo Zúñiga (Napoli, Italia), víctima de lesiones y con poca actividad.

James Rodríguez (Real Madrid, España) y Radamel Falcao (Mónaco, Francia) se sumaron a Santiago Arias (PSV, Holanda), Juan Guillermo Quintero (Porto, Portugal) y Jeison Murillo (Granada, España) entre los primeros en llegar. James pasó por Medellín donde reside la familia de su esposa.

Los futbolistas se someten a exámenes médicos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, al noroccidente de Bogotá, y viajarán el sábado a Buenos Aires, donde enfrentarán a Costa Rica el 6 de junio en el cierre de la etapa de fogueo. Después se trasladarán a Santiago, su sede.

Los jugadores que atiendan compromisos con sus equipos el fin de semana, llegarán a Buenos Aires donde Pékerman anunciará el lunes el plantel definitivo de 23.

Colombia forma el Grupo C de la Copa América y enfrentará a Venezuela en el estadio El Teniente de Rancagua el 14 de junio, a Brasil en el Monumental de Santiago el 17 y terminará la primera fase frente a Perú en el Germán Becker de Temuco el 21.