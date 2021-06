El día después de la polémica: medio argentino critica a Pitana y habla de "ayudín" a Brasil

Continúan las repercusiones tras lo acontecido, en el estadio Olímpico Nilton Santos. Allí, el árbitro Néstor Pitana validó un gol de Brasil, contra la Selección Colombia, pese a que en el desarrollo de la acción, el balón lo golpeó.

Las reacciones no se han hecho esperar. A través de las redes sociales, miles de personas se pronunciaron contra el central argentino. Pero no fueron los únicos. El diario 'Olé' publicó su portada, donde critica la actuación de Pitana.

"¡Pitanazo! Es local, juega bárbaro y encima tiene ayudín. Perdía y Pitana confundió a Colombia con un gesto de parar el juego, facilitando el 1-1. Luego, lo ganó a los 99'", dice la publicación.

El pasado miércoles 23 de junio, durante el compromiso y después de lo sucedido, el propio 'Olé' lanzó un trino, donde el señalado es el VAR y también dejando una pulla contra Brasil, a quien señalan de recibir ciertas ayudas arbitrales.

"¡Volvió VAR-SIL! La pelota pegó en Pitana, los jugadores colombianos se quedaron parados, la jugada siguió, Firmino hizo el empate y después, vía VAR, el árbitro argentino le dio el tanto a Brasil. Y en la última, lo ganó con gol de Casemiro", escribió el medio.

Con el fin de aclarar el tema, Conmebol publicó, rápidamente, los audios entre Néstor Pitana y el VAR sobre la polémica jugada. Allí, argumentan las razones por las que, según el máximo ente regulador del fútbol sudamericano, se obró de forma correcta.

"El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas del juego, ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las que debería detenerse el juego y reanudar con un bote a tierra", explica.